Souhrn spekulací: Příchod Apple Vision Pro, 12,9″ iPad Air a fotoaparát iPhonu 16

Pokud jste se těšili na lednový příchod headsetu Vision Pro, budete možná dnešním souhrnem spekulací zklamáni. Podle nejnovějších zpráv si totiž s největší pravděpodobností budeme muset na oficiální zahájení prodeje jablečného AR headsetu počkat o něco déle. A jak to bude s fotoaparátem iPhonu 16 nebo očekávaným rozměrnějším iPadem Air?

Příchod Apple Vision Pro

Známý analytik Mark Gurman v jednom z posledních vydání svého newsletteru Power On uvedl, že by očekávaný AR headset Apple Vision Pro mohl na pulty obchodů přijít v průběhu února 2024, možná i později. Gurman uvedl, že navzdory úsilí společnosti Apple se s největší pravděpodobností nepodaří uvést Vision Pro do prodeje v lednu, jak se původně očekávalo. V průběhu ledna by nicméně mělo v prostorách Apple Parku proběhnout školení vybraných zaměstnanců Apple Storů ohledně Apple Vision Pro. Proškolení zaměstnanci budou následně vzdělávat další pracovníky prodejen.

Přípravy na 12,9″ iPad Air

12,9″ iPad Air, o kterém se jíž delší dobu spekuluje, je údajně opět o něco blíže své realizaci. Podle posledních zpráv se totiž do dodavatelského řetězce začaly dodávat zobrazovací panely pro tento model. Společnost Apple údajně pracuje na novém modelu iPadu Air, přičemž myšlenku větší obrazovky si vypůjčil od MacBooku Air a iPadu Pro, a ke stávající 10,9″ chce přidat ještě rozměrnější 12,9″ variantu. O tom, že v prosinci byly zahájeny dodávky panelů pro 12,9″ iPad Air, informoval v jednom ze svých nedávných tweetů také analytik Ross Young z Display Supply Chain.

12.9” iPad Air panel shipments started in December… — Ross Young (@DSCCRoss) December 10, 2023

Vertikální fotoaparát iPhonu 16

V květnu se poprvé objevily informace, že iPhone 16 dostane vertikálně zarovnaný fotoaparát podobně jako iPhone 12. Nové spekulace z tohoto týdne tvrdí, že jeden z návrhů iPhonu 16, který Apple testuje, nejen mění uspořádání čoček fotoaparátu, ale také mění design samotného výstupku fotoaparátu. Zmíněná zpráva zdůrazňuje, že nové podrobnosti pocházejí z předprodukčních informací, a že plány společnosti Apple se mohou v průběhu času samozřejmě změnit.

Podle zmíněné zprávy, zveřejněné na serveru MacRumors, se iPhone 16 testuje se dvěma různými návrhy výstupku fotoaparátu. Jeden návrh je totožný se současným výstupkem fotoaparátu iPhonu 15, ale s čočkami uspořádanými vertikálně, nikoliv diagonálně – podobně, jako je tomu u iPhonu 12. Druhý design je podobný iPhonu 7 Plus a iPhonu X, s jednotným vertikálním výstupkem fotoaparátu, ve kterém jsou umístěny oba objektivy.