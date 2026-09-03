AirPods vám nesedí v uších? Apple vymyslel zajímavý způsob, jak je vyrábět přesně na míru

Najít sluchátka, která dokonale sednou do uší, může být docela oříšek. Každý má totiž uši trochu jiné a Apple proto u AirPods Pro nabízí několik velikostí silikonových špuntů, mezi kterými si má uživatel vybrat tu nejvhodnější. Do budoucna by ale mohl tento systém působit vyloženě zastarale. Apple si totiž patentoval technologii, díky které by mohl vyrábět AirPods přesně podle tvaru uší konkrétního člověka.
Nově udělený patent s názvem „Fabric-based earbuds“ popisuje poměrně futuristický, ale zároveň překvapivě jednoduchý proces. Uživatel by si nejprve nechal pomocí zařízení vybaveného 3D senzorem naskenovat jedno nebo obě uši. Systém by následně vytvořil jejich přesný trojrozměrný model a změřil jednotlivé části ucha. Tím by ovšem celý proces teprve začínal.
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AirPods by Apple doslova „utkal“
Získaná data by totiž následně putovala do speciálního výrobního zařízení schopného prostorově tkát textilní materiál. To by podle přesného 3D modelu vytvořilo část AirPods tak, aby dokonale kopírovala anatomii konkrétního uživatele. Apple dokonce v patentu řeší, že některé části mohou být vyrobeny nepatrně větší než samotné ucho, protože měkká tkáň zvládne mírný tlak bez nepohodlí.
Výsledkem by tedy nebylo jen několik univerzálních velikostí, ale skutečně unikátní pár AirPods vytvořený přímo pro vaše levé a pravé ucho. To by teoreticky mohlo výrazně zlepšit pohodlí, stabilitu sluchátek při sportu, pasivní izolaci a díky lepšímu utěsnění také kvalitu zvuku či účinnost aktivního potlačení hluku.
Apple se přitom problematikou usazení AirPods zabývá dlouhodobě. U současných AirPods Pro nabízí několik velikostí nástavců a také softwarový test jejich správného utěsnění. Nedávno se objevil také patent na nástavec vyplněný pěnovým materiálem, který se má různým tvarům uší lépe přizpůsobovat. Zajímavé navíc je, že technologie prostorového tkaní nemusí skončit pouze u sluchátek. Patent počítá i s dalšími produkty, například řemínky pro Apple Watch.
Samozřejmě je potřeba zdůraznit, že jde zatím pouze o patent a Apple vůbec nemusí podobné AirPods někdy prodávat. Pokud by ale dokázal celý proces zautomatizovat tak, že by člověk jednoduše naskenoval uši a následně dostal AirPods vyrobené přesně pro sebe, byl by to za mě jeden z nejzajímavějších posunů jejich konstrukce od představení AirPods Pro.
za 1000€ preco nie..takato kusova vyroba musi byt extra draha