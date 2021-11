Nejlepší vánoční dárky pro majitele AirPods

Vánoční dárky pro majitele AirPods mohou být celkem zajímavé a rozhodně se nemusíte omezovat jen na obyčejné obaly. Vybral jsem pro vás to nejlepší, co lze v letošním roce majitelům AirPods dát. Apple aktuálně nabízí tři tvary sluchátek AirPods (pokud nepočítáme AirPods Max), mezi které patří AirPods Pro, AirPods 2. generace a AirPods 3. generace. Všechny níže uvedené produkty mají své varianty i pro další typy AirPods, proto stačí navštívit níže uvedené odkazy a vybrat si variantu pro sluchátka, která má ten, koho chcete obdarovat. Vždy si dobře zjistěte, s jakým modelem je daný produkt kompatibilní a zjistěte si také, zda má dotyčný verzi sluchátek s bezdrátovým dobíjením. Nyní už se pojďme podívat na můj výběr nejlepších vychytávek pro AirPods v letošním roce.

Baseus bezdrátová nabíječka pro iPhone a AirPods

Baseus přichází s tím, co se Applu nepodařilo vyrobit. Nabíječka, která umožňuje nabíjet váš iPhone a AirPods současně a přitom ji do zásuvky připojíte jediným kabelem. Na bezdrátovou nabíječku stačí položit váš iPhone a AirPods a obojí se začne okamžitě nabíjet. Jen myslete na to, že sluchátka musí být s podporou bezdrátového nabíjení. Nabíječka navíc vypadá skutečně elegantně a neudělá vám ostudu na žádném stole.

Nabíječku Baseus si můžete zakoupit přímo zde.

Pitaka Air – elegantní obal na AirPods

Sám mám obal od Pitaky už na třetím iPhonu a musím říct, že nic lepšího jsem na něm ještě neměl. Jedná se o speciální karbon, který se nezlomí ani při pádu na zem, navíc je extrémně tenký a vaše AirPods nebo iPhone nijak nezvětšuje. Jedná se o elegantní řešení pro každého, kdo chce své AirPods ochránit a přitom nijak neměnit tvar jejich krabičky. Pitaka obaly zkrátka umí a i když nepatří mezi nejlevnější, rozhodně se jedná o výrobce, který umí spojit dokonalý design a odolnost.

Obal Pitaka si můžete zakoupit přímo zde.

Špunty do uší

I když se Apple snažil vytvořit AirPods tak, aby pasovaly co největšímu počtu uživatelů, pořád se najde dost lidí, kterým zkrátka nemusí v uších sedět. Od toho jsou zde silikonové špunty, které na ně nasadíte a jednak vám už díky samotnému protiskluzovému materiálu budou v uších držet lépe, ale hlavně tyto špunty nabizí také výčnelek, díky kterému sluchátka doslova zapasujete do uší, aby nehrozilo, že vám vypadnou ani při těch nejbláznivějších věcech, které budete provádět.

Špunty do uší pro AirPods si můžete zakoupit přímo zde.

Nabíjecí stojánek

I nabíjení může probíhat stylově a to v hliníkovém nabíjecím stojánku, do kterého AirPods přesně zapadnou. Sluchátka tak nemusíte mít někde pohozena po stole, ale naopak je můžete mít elegantně přímo před sebou. Stojánek je navíc k dispozici v různých barvách, aby se hodil jak ženám, tak i mužům.

Nabíjecí stojánek pro AirPods si můžete zakoupit přímo zde.

Catalyst voděodolné pouzdro pro AirPods

Pokud ten, koho chcete obdarovat, rád vyráží na vodu a miluje sporty u kterých se může sem tam namočit, pak je ideální dárek voděodolné pouzdro, které dokáže zamezit nejen vniknutí vody, ale také přežije nějaké ty tvrdší nárazy. Obaly od společnosti Catalyst dlouhodobě patří mezi to nejlepší, co je na trhu v rámci obalů a krytů možné pořídit. Jedná se o pouzdro, ve kterém sluchátka přežijí nejeden výlet na vodu.

Catalyst voděodolný obal na AirPods si můžete zakoupit přímo zde.

AhaStyle náušníky pro AirPods

AirPods jsou perfektní sluchátka, na která se velmi rychle zvyká. Ovšem je pravdou, že při sportu (a stačí i obyčejný běh) mohou mít tendenci z uší vypadávat. Aby se to nestávalo, přichází takzvané Earhook pro AirPods, což jsou v podstatě náušníky, díky kterým si sluchátka doslova omotáte okolo uší a nehrozí, že vám vypadnou ani při divočejších aktivitách.

AhaStyle si můžete zakoupit přímo zde.

UAG Hard Case Black/Orange Apple AirPods Pro

Pokud chcete obdarovat někoho, kdo miluje adrenalin a víc času tráví někde ve skateparku nebo na sjezdovce než v pohodlí domova, pak je obal od UAG tím nejlepším řešením. UAG nabízí nekompromisní ochranu pro ty nejextrémnější podmínky. Jedná se o obal, ve kterém AirPods přežijí nejen pád nebo náraz o skálu. Pokud chcete aby se sluchátkům nic nestalo i v situaci, kdy jde do tuhého, nenajdete lepší volbu.

UAG Hard Case si můžete zakoupit přímo zde.

