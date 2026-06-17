AirPods s kamerami se odsouvají na příští rok, fotit s nimi ale nebudete

Když se před několika lety poprvé objevily spekulace o AirPodech s integrovanými kamerami, většina lidí je považovala spíše za sci-fi než za reálný produkt. Jenže čím více času ubíhá, tím častěji se podobné informace vracejí. A nyní přichází další potvrzení, že Apple tento projekt rozhodně nevzdal. Podle nových informací Marka Gurmana z Bloombergu zůstávají AirPods vybavené kamerami součástí dlouhodobých plánů Applu a jejich uvedení na trh je aktuálně plánováno na konec roku 2027. Dorazit by měly společně s výročním iPhonem k 20. narozeninám této produktové řady a druhou generací skládacího iPhonu.
Kamery nebudou sloužit k focení
Pokud si představujete AirPods schopné pořizovat fotografie nebo natáčet videa, můžete na tuto představu rovnou zapomenout. Apple má podle dostupných informací úplně jiné plány. Integrované kamery mají sloužit především jako senzory pro umělou inteligenci. Budou sledovat okolní prostředí a poskytovat Siri takzvaný vizuální kontext. Jinými slovy, asistent nebude reagovat pouze na to, co říkáte, ale také na to, co se nachází kolem vás. Představte si například situaci, kdy se podíváte na regál v obchodě a zeptáte se Siri, který produkt je vhodnější. Nebo budete chtít získat informace o budově před vámi, přeložit nápis či se zeptat na ingredience jídla na stole. Právě pro podobné scénáře mají být nové AirPods navrženy. Právě ve využitelnosti kamer by ale za mě osobně mohl být ten největší problém. Je totiž jasné, že budou úzce propojeny s Apple Intelligence, která je však ve světě zatím rozšířená jen relativně málo. Nedivil bych se proto absolutně tomu, kdyby tyto AirPods Apple prodával jen na trzích, kde je k dispozici plná podpora, stejně jako to udělal třeba u Vision Pro či dříve HomePodů.
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Součást větší AI strategie
Celý projekt velmi úzce souvisí s dlouhodobou strategií Applu v oblasti umělé inteligence. Firma si dobře uvědomuje úspěch chytrých brýlí společnosti a hledá vlastní cestu k zařízením, která dokážou vnímat okolní svět. Právě AirPods s kamerami mají být jedním z prvních skutečně AI-orientovaných produktů Applu. Jejich úkolem nebude jen přehrávání hudby nebo telefonování, ale také sběr informací o okolí a jejich předávání Siri. Podle dřívějších informací Apple dokonce zvažuje použití infračervených senzorů, které by mohly pomáhat s prostorovým zvukem, rozpoznáváním gest nebo dalšími funkcemi souvisejícími s budoucí generací zařízení pro rozšířenou realitu.
Jednou z největších otázek je pochopitelně ochrana soukromí. Jakmile se objeví zařízení vybavené kamerou, okamžitě vyvstávají obavy z nechtěného sledování okolí. Apple si je tohoto problému podle všeho dobře vědom. Podle dostupných informací mají AirPods obsahovat speciální světelnou indikaci upozorňující okolí na situace, kdy jsou vizuální data odesílána do cloudu ke zpracování. Firma se tak zřejmě snaží předejít kritice, která v minulosti provázela některé konkurenční produkty.
Rok 2027 bude pro Apple mimořádný
Pokud současné plány skutečně vyjdou, čeká Apple v roce 2027 mimořádně nabitý podzim. Vedle výročního iPhonu s radikálně přepracovaným designem a druhé generace skládacího modelu mají dorazit právě i nové AirPods s kamerami. Současně se stále častěji mluví také o prvních chytrých brýlích Applu. Jinými slovy, firma už zjevně nepřemýšlí jen o tom, jak vylepšit iPhone. Stále více se soustředí na zařízení, která budou schopná vnímat svět kolem nás a spolupracovat s umělou inteligencí. A právě AirPods s kamerami mohou být jedním z prvních kroků na této cestě.