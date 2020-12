Recenze HomePod mini: Mrňous s excelentním zvukem

Žijeme ve zvláštní době, kdy cenu věcí neurčuje výrobce, ale ti, kteří je dokáží koupit jako první a často jako jediní. Zatímco jsem si již tak nějak dokázal zvyknout na to, že ceny fashion kousků, které jsou limitované počtem kusů, rostou mnohdy až stonásobně, až s Playstationem 5, za který jsem byl nucen zaplatit téměř dvojnásobek prodejní ceny, jsem si uvědomil, že rostou i ceny věcí, které budou běžně dostupné. Pokud je však chcete hned a chcete je mít jako první a užívat si je, pak zkrátka musíte zaplatit někomu, kdo měl prostě víc štěstí než vy.

Stejný případ jako u PS5 je i HomePod mini, který se aktuálně na eBay přeprodává za ceny okolo 150 Euro a aby náš článek nepůsobil jako provokace na ty, kteří stále čekají na svůj HomePod mini od tuzemských prodejců, pak věřte, že i my jsme si jej koupili na eBay v Německu, abychom měli jistotu, že vám budeme mít možnost přinést recenzi jako první v ČR. Nakonec se vše podařilo a HomePod máme již pár dní v redakci. Recenze HomePod mini je vám nyní plně k dispozici a věříme, že vám pomůže při rozhodování, zda si tento mini reprák od Applu koupíte, nebo vás nechá chladnými.

HomePod mini dostál svému jménu a jakmile jej poprvé spatříte, řeknete si, že je skutečně miniaturní. I přes to, že je reproduktor skutečně malý, je na něm jako u každého produktu od Applu vidět kvalita zpracování. Co se mi líbí nejvíc je pletený kabel pro přívod elektrické energie, který je stejný jako ten, jenž jsem dostal k Pro Displayi XDR. Na druhou stranu je celkem škoda, že černý reproduktor s černým přívodním kabelem má v balení bílý 20w adaptér, který ruší celkový dojem. Mimochodem, kabel je napevno připojen k HomePodu a nemůžete jej oddělat, což však věřím, že nebude potřeba vzhledem k jeho kvalitě zpracování a pletenému povrchu.

Samotný HomePod mini má gumový podstavec, který slouží nejen na to, aby měl na čem stát, ale také jako „vložka“ mezi HomePodem a samotnou podložkou, jenž zabraňuje rezonování reproduktoru. Tělo repráčku je obšito speciální látkou s poměrně velkými průduchy. Vrchní strana je pak tvořena displejem, který zobrazuje nejrůznější animace Siri a nabízí také dvě dotyková tlačítka pro ztlumení a zesílení. Celý displej pak slouží také jako jedno velké tlačítko, kterým HomePod aktivujete nebo vyvoláte Siri, pustíte hudbu a tak podobně. Samozřejmě pro vyvolání Siri můžete použít také hlasový příkaz Hey Siri stejně jako v případě iPhone. Animace jsou rozhodně tím neefektivnějším, co na HomePodu najdete a jedná se o příjemnou podívanou. Displej vypadá jako živý a obzvlášť za tmy působí HomePod díky displeji zajímavým dojmem.

Je zde také jedna zajímavost, se kterou jsem se setkal při prvním vybalení HomePodu. Vzhledem k tomu, že jsem jej chtěl nafotit a otestovat na stole v kanceláři, připojil jsem jej do USB-C adaptéru od Applu, který mám od svého iPhone 11 Pro. Bohužel reproduktor pouze blikal oranžově a nic se nedělo. To stejné nastalo v momentě, kdy jsme zkusil další adaptér a také iMac. Až když jsem použil adaptér z balení, tak se HomePod rozjel. Na diskusích Apple.com jsem se pak dočetl, že je HomePod extrémně háklivý na to, abyste použili nejen originální Apple adaptér, ale přímo ten, který Apple dodává s HomePodem. V opačném případě se vám může stát, že nebude adaptér rozpoznán jako originální příslušenství a HomePod bude jen blikat a nepodaří se vám jej aktivovat.

Je možná škoda, že do HomePodu neodkázal Apple napasovat také baterii a udělat z něj zcela bezdrátový reproduktor. Přece jen některá ta chrastítka, se kterými běhají děti po parcích jsou skutečně strašná a HomePod by je mohl s přehledem nahradit. Možná se někdy dočkáme i verze s integrovanou baterií, která by se k velikosti a designu samotného HomePodu skutečně hodila a kdybych měl možnost volby, osobně bych sáhl právě po variantě s baterií.

Co vše dokáže

Pokud jste příznivci řešení pro chytrou domácnost ovladatelných přes HomeKit, jistě vás potěší, že lze HomePod mini využít jako plnohodnotné domácí centrum, které je nutné k nastavení automatizací produktů, potažmo jejich ovládání mimo domovskou WiFi síť. Doposud byla nejlevnějším domácím centrem Apple TV HD, kterou Apple v současnosti prodává za 4 290 Kč. HomePod mini lze tedy s ohledem na tuto skutečnost brát i jako cenově přívětivější vstupenku nebo chcete-li mozek pro vaší chytrou domácnost, což je rozhodně fajn – tím spíš, když coby domácí centrum nabízí tytéž funkce, jako právě Apple TV, klasický HomePod či iPad nastavení jako domácí centrum.

Kromě toho, že vás HomePod mini dostane do světa HomeKitu toho umí mnohem víc. Samozřejmě na něm funguje Siri, které můžete pokládat stejné dotazy jako svému iPhonu. Můžete pomocí něj uskutečnit také konferenční hovory, kde využijete čtveřici mikrofonů, jenž dokáží filtrovat okolní hluk tak, že dotyčný skutečně nepozná, zda voláte z iPhone, AirPods nebo z HomePodu mini. Zvuk při hovorech je jedním slovem perfektní a to i v případě, že při tom například vaříte nebo chodíte po větší místnosti. HomePod mini má také funkci Intercomu, což je však ve zkratce pouze posílání hlasových zpráv a pokud nemáte více HomePodů v různých místnostech, pak ji využijete stejně jako hlasové zprávy v iMessage.

Můžete si také koupit HomePody rovnou dva a ty spárovat tak, aby tvořily 2.0 systém s tím, že jeden bude odpovídat levému a druhý pravému kanálu zvuku. S dvojicí HomePodů pak můžete vybavit svůj stůl o reproduktory, které můžete používat jako klasické reproduktory k počítači, ovšem pouze přes AirPlay, protože jinak než bezdrátově do nich zvuk nedostanete.

Mrňous s velkým zvukem

Kvalitu zvuku ovlivňujete do značné míry vy sami. HomePod je totiž konstruován tak, že samotný reproduktor je umístěn vzhůru nohama směrem ke spodní části HomePodu. Hudba tedy vychází směrem k tomu, na čem máte HomePod postaven, a odsud se poté odráží zpět do místnosti. Pokud tedy máte kvalitní nábytek, který váží pár desítek kilo a je například z masivního dřeva, bude zvuk rozhodně lepší, než když se bude zvuk odrážet od kusu plastu nebo nějaké odlepující se dřevotřísky. Skutečně máte možnost ovlivnit zvuk tím, kam a na co HomePod umístíte mnohem víc, než u většiny ostatních reproduktorů.

Apple tímto řešením dokázal značně eliminovat to, co mi vadí na drtivé většině reproduktorů podobné velikosti. Naprostá většina z nich totiž hraje tak, že když zavřete oči, jste schopni i při vysoké hlasitosti najít na centimetr přesně, kde je reproduktor umístěn. Jasně, že jsou všechny tyto reproduktory mono, protože zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru, ale ono je to zatraceně moc slyšet a za pár hodin poslechu vám bude vadit, že zvuk vás nemá jak obklopit a ani nerozlišuje pravý a levý kanál, ale zkrátka vychází z jednoho místa. HomePod mini dokáže díky tomu, že odráží zvuk o podložku do celé místnosti tuto negativní vlastnost eliminovat a i když máte stále jen jeden reproduktor, vzniká mnohem lepší pocit ze stereo zvuku, než u drtivé většiny konkurence.

Pokud navíc zvýšíte hlasitost a máte HomePod umísten alespoň trochu inteligentně, dokáže svým zvukem vyplnit celou místnost a vzbudit dojem „prostorového zvuku“. Ano, je to reproduktor za 99€, kde ještě spoustu z této ceny platíte za technologie, za to, že je to Apple a tak dále, ale když vezmu v úvahu cenu, tak je zvuk skutečně excelentní a navzdory velikosti HomePodu, na něm skutečně dokážete plnohodnotně poslouchat hudbu. Samozřejmě, že si HomePod mini nehraje na žádné Hi-Fi ani nic podobného, ale pár reproduktorů v jeho velikosti jsem již měl možnost vyzkoušet a ani jeden se na něj kvalitativně nechytal.

Zvuk samozřejmě není zcela detailní a jednotlivé tóny nemají prostor vyniknout tak, jak na kvalitních 2.1 reproduktorech za desítky tisíc korun, to však snad nikdo neočekává. HomePod mini dokáže i přes svoji velikost nabídnout kvalitní zvuk, který není rušen žádným šumem a není ani příliš zkreslený. Do dětského pokoje, na noční stolek nebo někam do ložnice se jedná o skvělý reproduktor, ze kterého si rádi pustíte hudbu. Nejvíc se mi líbí, že jsou zde i basy, které dokonce skutečně umí dunět a to právě do již zmíněné podložky. Jasně, není to externí subwoofer, ale basy prostě HomePod mini umí podat na své rozměry a třídu asi nejlíp, jak jsem kdy slyšel.

HomePod mini dokáže přehrávat jakýkoli zvuk z vašeho iPhone, ať již je to z Apple Music nebo z YouTube, případně Spotify nebo klidně i nahrávku z mailu a tak dále. Jediný rozdíl mezi tím, když pouštíte hudbu z Apple Music a nebo něco jiného je v tom, že Apple Music můžete jednak ovládat pomocí Siri a také máte možnost přenést poslech hudby z integrovaného reproduktoru z iPhone na HomePod pouze tím, že se k HomePodu přiblížíte a jemně do něj klepnete iPhonem. Tato funkce funguje velmi spolehlivě a vždy se mi to podařilo, ovšem je vázána pouze na Apple Music. Zvuk z ostatních služeb nebo přehrávačů pak musíte pouštět pomocí AirPlay. Pokud vám však někdo bude tvrdit, že si Spotify nepřehrajete na HomePodu, pak lže. Vše funguje stejně jako s každým jiným reproduktorem, který má AirPlay nebo Bluetooth.

Pokud si rozumíte se Siri, využijete jej naplno

HomePod mini mě rozhodně překvapil kvalitou zvuku, kterou přináší a kterou považuji v jeho kategorii za jednu z nejlepších na světě. Pokud si rozumíte se Siri i v angličtině, pak ji budete rozhodně používat víc než doposud. Je totiž úplně jiné mít Siri v iPhone nebo v HomePodu. Stačí, že jste v místnosti spolu s ním a cokoli vás napadne, můžete okamžitě vyslovit, zeptat se na to a nechat si okamžitě říct odpověď. Stejně tak můžete okamžitě uskutečnit konferenční hovor nebo si pustit svou oblíbenou hudbu.

Upřímně řečeno za cenu, za kterou jej prodává Apple, rozhodně stojí. Je však otázkou, zda dokážete využít Siri, která je zatím jen v angličtině, zda vám záleží alespoň trochu na HomeKitu a zda chcete mít opravdu malý a elegantní reproduktor. Pokud alespoň částečně odpovídáte ano, pak není důvod si HomePod nepořídit. Snad jen ten, že si na něj budete muset počkat, protože aktuálně jsou skutečně všude s výjimkou USA beznadějně vyprodané a to včetně evropských zemí, kde se oficiálně prodávají. Nechci dělat z HomePodu mini něco magického, ale je to skutečně velmi fajn reproduktor se super zvukem a pokud umíte anglicky, pak i skvělou přidanou hodnotou v podobě Siri.

