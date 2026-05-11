AirPods s kamerami jsou blíž než kdy dřív! Apple je má téměř hotové

Apple podle nejnovějších informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu výrazně pokročil ve vývoji jedné z nejzajímavějších verzí AirPods za poslední roky. Řeč je o sluchátkách s integrovanými kamerami, která mají nově vstupovat do pokročilé fáze testování s téměř finálním designem.
Na první pohled přitom nepůjde o žádný radikální redesign. AirPods mají zůstat vizuálně velmi podobné současným Pro modelům, jen s o něco delšími nožičkami. Důvod je jednoduchý – právě do nich má Apple schovat malé kamery, a to hned do obou sluchátek.
Ne pro focení, ale pro „vidění“
Pokud ale čekáte, že si s AirPods vyfotíte okolí, hned na úvod vás musíme zklamat. Kamery totiž mají fungovat jako „oči“ pro Siri a umělou inteligenci. Sluchátka tedy budou vnímat vaše okolí a pracovat s ním. V praxi to může vypadat třeba tak, že se podíváte na ingredience v kuchyni a zeptáte se, co z nich uvařit nebo vám AirPods připomenou něco na základě toho, co právě vidí. V plánu je údajně i navigace, kdy by vás Siri mohla navádět podle reálných orientačních bodů před vámi, ne jen podle mapy.
Podle dostupných informací už Apple testuje prototypy ve fázi takzvaného design validation testing, tedy momentu, kdy se ladí finální podoba zařízení před výrobou. Dalším krokem je už jen production validation testing, což je v podstatě předsíň masové produkce.
Poměrně zajímavé je pak to, že sluchátka mají mít také malou LED diodu, která se rozsvítí ve chvíli, kdy budou vizuální data odesílána do cloudu. Apple tak zjevně počítá i s důrazem na transparentnost a soukromí. De facto se totiž bude jednat o podobné řešení, na které jsme zvyklí dnes u Maců či iPhonů v rámci zapnutí kamer a mikrofonů.
Bohužel, i přes zásadní pokrok ve vývoji hardwaru to ale vypadá, že si na sluchátka ještě chvíli počkáme. Původně se totiž počítalo s dřívějším uvedením, které se nakonec posunulo kvůli problémům s novou generací Siri, takže nejbližší termín vydání je letošní podzim a to ještě za předpokladu, že vylepšená Siri dorazí ve formě, která bude pro sluchátka potřeba. Jedno je ale jisté. Apple má tenhle projekt rozjetý už několik let a rozhodně nepůsobí jako experiment. Pokud se ho podaří dotáhnout, může jít o jednu z největších změn v tom, jak AirPods vlastně používáme.