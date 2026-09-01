Kamery v budoucích AirPods nebudou jen pro AI. Apple je využije k výraznému vylepšení prostorového zvuku

O chystaných AirPods vybavených kamerami toho v posledních týdnech uniklo opravdu hodně. Dosud se přitom mluvilo hlavně o jejich propojení s Visual Intelligence, díky kterému by AirPods mohly „vidět“ okolí uživatele a následně o něm předávat informace Siri. Kód nalezený v macOS Tahoe 26.7 ale nyní odhalil ještě jedno využití kamer, které je za mě možná ještě zajímavější. Apple s jejich pomocí plánuje výrazně zpřesnit prostorový zvuk a sledování pohybu hlavy.
Současné AirPods používají pro dynamické sledování hlavy pohybové senzory, díky kterým dokáží vytvořit dojem, že zvuk vychází například přímo z iPhone, iPad nebo Mac před vámi. Systém ale musí neustále odhadovat polohu vaší hlavy vůči zařízení.
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AirPods poznají, na kterou obrazovku se díváte
Kamery mají celý systém posunout podstatně dál. AirPods totiž podle nalezeného kódu dokáží rozpoznat fyzickou obrazovku před uživatelem a porovnat její polohu s údaji získanými z pohybových senzorů. Tím může Apple průběžně korigovat případné odchylky a udržovat prostorový zvuk přesně ukotvený k obrazovce.
Ještě zajímavější je, že systém má rozpoznávat několik typů zařízení – notebook, monitor, smartphone, tablet nebo televizi. Pokud se tedy před vámi nachází více obrazovek, AirPods se mají pokusit zjistit, kterou z nich právě sledujete, a zvuk ukotvit právě k ní. Detekce má probíhat automaticky na pozadí a v některých situacích, například při výraznějším pohybu uživatele, se může dočasně pozastavit.
Na zařízeních vybavených Face ID už Apple využívá senzory iPhone či iPad jako pomoc při sledování hlavy. Pokud ale uživatel připojí nové AirPods s kamerami, systém má podle kódu preferovat právě data z jejich kamer. Kamery samozřejmě poslouží také Visual Intelligence. AirPods mají být schopné analyzovat okolí uživatele a posílat požadavky ke zpracování prostřednictvím Apple Private Cloud Compute. Nemá však jít o klasické fotoaparáty určené k pořizování fotografií a videí.
Na jejich představení si navíc ještě počkáme. Přestože Apple jejich existenci prakticky prozradil přímo v macOS Tahoe 26.7, současné informace hovoří až o podzimu 2027. Za mě ale začíná být konečně jasnější, proč chce Apple kamery do AirPods vůbec dostat. Visual Intelligence zní efektně, ale právě přesnější prostorový zvuk může být funkce, kterou jejich majitelé nakonec využijí každý den.