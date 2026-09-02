Propouštění kolem Vision Pro bobtná. Nový šéf Apple k headsetům zůstává skeptický

Nedávné propouštění zaměstnanců podílejících se na vývoji Vision Pro bylo podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu mnohem rozsáhlejší, než se původně předpokládalo. Zatímco minulý měsíc se hovořilo o zrušení zhruba stovky pracovních míst v rámci skupiny Vision Products Group s primárním dopadem na týmy kolem herního a imerzivního videa, nyní škrty zasáhly mnohem širší spektrum oddělení napříč celou společností.
Škrty napříč odděleními a odchod klíčového manažera
Redukce stavů se podle Gurmana dotkla také zaměstnanců zaměřených na zabezpečení zařízení, zvukové inženýrství, integraci Siri, testování a v neposlední řadě i na samotný vývoj operačního systému visionOS. Tyto poměrně razantní kroky navazují na nedávný odchod Paula Meadea. Bývalý výkonný ředitel, který u Applu vedl divizi Vision Pro a chytrých brýlí, opustil společnost v červnu a přešel pod křídla konkurenční OpenAI.
Situace uvnitř skupiny vyvíjející Vision Pro je zjevně napjatá. Mnozí zaměstnanci se údajně již měsíce snaží u nastupujícího generálního ředitele Johna Ternuse lobbovat za to, aby i přes slabé prodejní výsledky dosavadní kurz platformy udržel. Kolegové obeznámení s Ternusovými postoji však tvrdí, že nový šéf Applu byl vůči projektu skeptický od samého počátku. Vision Pro vnímá jako příliš objemný a drahý produkt na to, aby dokázal oslovit masové publikum.
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Chytré brýle mají zelenou, budoucnost headsetů je nejistá
Širší propouštění ovlivňuje i chystané chytré brýle, protože se dotýká softwaru sdíleného napříč oběma produktovými řadami. Právě operační systém visionOS má budoucí brýle od Applu pohánět. Projekt chytrých brýlí s kódovým označením N50 má u Ternuse zatím stále plnou podporu a jeho vydání je i nadále plánováno na příští rok.
Gurman ovšem upozorňuje na mnohem zásadnější věc. Pokud se brýle na trhu u zákazníků neuchytí, Ternus je prý připraven nositelnou elektroniku na hlavu jako celou kategorii definitivně ukončit. Tato ochota radikálně řezat do neúspěšných produktů může mít pochopitelně drtivý dopad i na kompletně přepracovaného nástupce samotného Vision Pro s kódovým označením N224, jehož příchod se neočekává dříve než na konci roku 2028.