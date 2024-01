Apple nepřímo poodhalil možné budoucí plány s vnějším displejem Vision Pro

S každým dnem jsme blíže oficiálnímu zahájení prodeje jablečné náhlavní soupravy Apple Vision Pro. Objevuje se tak stále více informací nejen o funkcích či možném začátku prodejů, ale i o tom, že náhlavní souprava mohla mít trošku jiné funkce. Jedním z řešení, které odlišuje náhlavní soupravu Applu od konkurence, je vnější displej. Ten zobrazuje barevné abstraktní vzory ve chvíli, kdy je uživatel zcela ponořen do obsahu, a simulaci jeho očí, když je v režimu rozšířené reality a může sledovat své okolí. Patent Applu připsaný bývalému vedoucímu designu Jonymu Iveovi ukazuje, že společnost zpočátku zvažovala mnohem více možností vnějšího displeje. Na to, jak mohl displej vypadat, se můžete podívat na prvním snímku v galerii níže.

Apple po dlouhou dobu tvrdil, že se více zajímá o rozšířenou realitu (AR) než o virtuální realitu (VR), protože chce, aby technologie podporovala spíše lidský kontakt než aby lidi izolovala do zcela umělého prostředí. Vision Pro je náhlavní souprava pro smíšenou realitu, která kombinuje AR a VR, nicméně Apple ji prezentuje především jako AR zařízení. Právě touha umožnit lidem zůstat ve spojení při používání této technologie je důvodem zavedení novinky EyeSight. Zobrazení vykreslení očí uživatele nejenže představuje lidštější zážitek než prázdné pouzdro stávajících náhlavních souprav, ale také signalizuje, že vás uživatel vidí, a proto nebude vyděšen, když na něj budete mluvit. Naopak pokud je uživatel plně ponořen do zážitku VR, je to signalizováno zakaleným vzorem displeje.

Jeden z mnoha patentů například ukazuje, že Apple pro Vision Pro zvažoval, že jakmile se uživatel bude dívat na film, na vnějším displeji se zobrazí filmová kamera. Apple se dle textu, jak plyne i výše, opravdu zajímá o tom, aby člověk pohlcený do obsahu nějakým způsobem (i když nevědomky) kooperoval se svým okolím. Časem se tedy může stát, že vnější displej bude okolí naznačovat, co člověk používající Apple Vision Pro právě dělá. A nebo také ne a vše zůstane jen v rovině patentů.