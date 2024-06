Kolik bude stát levnější verze Vision Pro? Applu unikla předběžná cena

Jedním z hlavních problémů headsetu Vision Pro je podle mnoha jablíčkářů jeho vysoká cena. Přeci jen, 3500 dolarů „v základu“ a navíc bez daně, za což Apple v USA headset prodává, není rozhodně málo, ba právě naopak. O to důležitější pro Apple je, aby co možná nejdříve přišel s levnější verzí tohoto zařízení, díky kterému bude pro uživatele jednodušší do AR/VR světa proniknout. Právě na tomto projektu má však Apple nyní intenzivně pracovat, přičemž výsledek jeho práce bychom mohli vidět snad už v příštím roce. A díky zdrojům portálu The Information, které pochází údajně přímo z Applu, již nyní víme dokonce i to, kde by se měla cena novinky alespoň zhruba pohybovat.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že levnější verze headsetu Vision Pro se má prodávat za cenu odpovídající nejdražším iPhonům v nabídce Applu. To jsou v současnosti iPhony 15 Pro Max, jejichž ceny se pohybují v rozmezí 35 990 Kč až 47 990 Kč. Pokud by tedy Apple prodával levnější Vision za cenu okolo 50 000 Kč, už by se jednalo o zcela jinou písničku. Jelikož však svět od představení dělí stále ještě hromada času, cena headsetu se může samozřejmě ještě nesčetněkrát změnit například v závislosti na nasmlouvané výrobě komponentů a tak podobně. Doufejme však, že se tak nestane a levnější Vision bude k dostání za skutečně zajímavou cenu, která nás nezruinuje.