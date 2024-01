Hello Developer: Lednové číslo Apple opět věnuje Vision Pro a visionOS

Apple rozeslal vývojářům lednové číslo svého pravidelného newsletteru Hello Developer. Samozřejmě jako v posledních měsích, i tentokrát je hlavním a v podstatě jediným tématem visionOS a samotné Vision Pro. Apple se konkrétně zaměřil na to, jak mohou vývojáři přidat své aplikace do App Store. Taktéž ukázal, jak pojali vývojáři aplikace DJay příchod jejich aplikace na Vision Pro.

Generální ředitel společnosti Algoriddim Karim Morsy uvedl, že Apple Vision Pro představuje „vyvrcholení všeho“, k čemu jejich aplikace DJay směřovala dlouhé roky. Nechybí pak ani články věnované využití Vision Pro v rámci korporátního prostředí nebo například odpovědi na otázky, na které se nejvíc ptají inženýři v souvislosti s Vision Pro.