Start prodejů Vision Pro je za dveřmi! Jeho výroba běží na plné obrátky

Start prodeje suverénně nejzajímavějšího Apple produktu posledních let je za dveřmi. Tvrdí to alespoň zdroje agentury Bloomberg, podle kterých se kalifornskému gigantovi, respektive jeho dodavatelskému řetězci podařilo rozběhnout výrobu Vision Pro na plné obrátky, což start prodejů tohoto produktu výrazně přibližuje. Ten by měl proběhnout snad již v únoru.

Podle dostupných informací budou headsety zprvu dostupné jen pro „VIP“ zákazníky zřejmě ve formě vývojářských studií a tak podobně, přičemž tito zákazníci by jej měli od Applu obdržet snad již v průběhu ledna. Běžní zákazníci by se pak měli dočkat právě v únoru, který bude Apple prezentovat coby oficiální start prodejů. Zdroje Bloombergu však varují před tím, že výroba běžící na plné obrátky je sice potěšující, avšak mohou se v ní stále vyskytnout nejrůznější komplikace, které spuštění prodejů oddálí o týdny či měsíce. Jakýkoliv zádrhel by totiž znamenal pomalejší plnění skladů Applu a tedy potenciálně zhoršenou dostupnost.

Fotogalerie Apple vision Pro Vision Pro Vision Pro bryle bryle vision pro Cena Vision Pro v ČR Cena Vision Pro v ČR vision pro magsafe Vision Pro apple_vision_pro Apple vision Pro senzory Vstoupit do galerie

Apple Vision Pro se začne na začátku příštího roku prodávat v USA s tím, že podle dostupných informací by měl navíc prodej probíhat jen v kamenných obchodech a nikoliv přes eshop Applu. To proto, že bude headset potřeba přizpůsobit přímo obličeji jeho nositele a to skrze těsnění kolem očí, ale třeba i dioptrická skla, popruhy na hlavu a tak podobně. Cena headsetu je nastavena na 3499 dolarů bez daně. Právě to by měl být podle mnoha analytiků i hlavní problém tohoto produktu, nicméně je třeba jedním dechem dodat, že jej Apple coby prodejní hit ani sám nezamýšlel. Z jeho strany se totiž jedná „jen“ o první vstupenku do zcela nové éry elektroniky, kterou ochutnají zprvu jen ti největší nadšenci.