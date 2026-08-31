Nabíjení jednou za tři týdny? vivo WATCH GT 2 slibují až 25 dní na jedno nabití

Značka vivo letos v létě poprvé rozšířila českou nabídku o nositelnou elektroniku. Model WATCH GT 2 je jejími prvními chytrými hodinkami na tuzemském trhu. Sází na velký AMOLED displej, dlouhou výdrž a příznivou cenu.
Výdrž až 25 dní
Akumulátor s kapacitou 580 mAh vydrží v režimu Bluetooth až 25 dní. Při běžném používání se počítá se zhruba 17 dny, se zapnutým Always On Display přibližně se 14 dny. Ve srovnání s hodinkami s Wear OS nebo watchOS, které se běžně nabíjejí každý den či dva, jde o řádový rozdíl. Dlouhá výdrž má praktický dopad hlavně na sledování spánku. Hodinky lze nosit nepřetržitě včetně nocí, aniž by bylo nutné hledat okno na nabíjení.
Úhlopříčka displeje 2,07″ je na chytré hodinky nadprůměrná, většina konkurence se drží níž. AMOLED panel nabízí rozlišení 432 × 514 bodů a obnovovací frekvenci 60 Hz, maximální jas dosahuje až 2 400 nitů. Čitelnost tak zůstává dobrá i na přímém slunci.
Designově efektní jsou tenké 1,8mm rámečky, poměr plochy displeje k tělu hodinek vychází na 82,4 %. Displej kryje zaoblené 2,5D sklo. Tělo z hliníkové slitiny váží bez řemínku 34,9 g. Hodinky jsou k dispozici ve dvou barevných variantách, lesklé Obsidian Black a světlé Stellar White, řemínky lze vyměnit jedním uvolněním.
Senzory, GPS a režim pro padel
Uvnitř pak najdete optický snímač tepové frekvence a okysličení krve, akcelerometr, gyroskop, geomagnetický senzor a čidlo okolního osvětlení. Hodinky nepřetržitě měří tep a SpO₂, vyhodnocují úroveň stresu, variabilitu srdečního tepu, dechovou frekvenci, kvalitu spánku a okolní hluk. Data se synchronizují do aplikace vivo Health.
Pro sport je k dispozici vlastní GPS a široká nabídka sportovních režimů. Nechybí profesionální režim pro padel a tenis, který u hodinek v této cenové hladině nebývá obvyklý. Specifikace uvádějí odolnost vůči tlaku 2 ATM.
Mikrofon a reproduktor umožňují telefonovat přes Bluetooth, k dispozici je také funkce Walkie-Talkie, ovládání hudby, dálková spoušť fotoaparátu a možnost nahrát NFC přístupovou kartu. Integrovaný je asistent Gemini AI s podporou překladu a shrnutí hovorů. Systém BlueOS zajišťuje kompatibilitu s telefony s Androidem i iOS.
Dostupnost
vivo WATCH GT 2 se na českém trhu prodávají s doporučenou maloobchodní cenou 3 499. Za tuto částku hodinky nabízejí velký a dobře čitelný displej, hliníkové tělo, vlastní GPS, sadu zdravotních metrik a výdrž, kterou dražší konkurence zpravidla nedosahuje.