Využijte poslední šanci a pořiďte špičkový fotomobil vivo X300 Pro v exkluzivní akci

Tisková zpráva: Vánoce už klepou na dveře a tradice velí: kdo zaváhá, tomu zmizí nejlepší dárky přímo před očima. Společnost vivo proto přichází v pravý čas s lahůdkou pro všechny technologické nadšence. Její letošní řada X300, postavená na špičkové optice, vysokém výkonu a precizní konstrukci, je aktuálně dostupná ve výrazné slevě. A pozor, platí jen do 24. prosince.
Modely X300 a X300 Pro pokračují v úzké spolupráci se společností ZEISS a přinášejí novou generaci mobilní fotografie, kterou doplňuje premiérový příchod optimalizovaného systému OriginOS do Evropy. Vrcholem celé řady je 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO s povrchovou úpravou ZEISS T* a senzorem Ultra-Sensing HPB. Stabilizace na úrovni gimbalu hlídá ostrost i při rychlém pohybu a dává jistotu, že záběr vyjde, ať už fotíte zimní trhy nebo noční město.
Dva čipy, jeden perfektní systém: Dimensity 9500 + vivo V3+
Ústředním stavebním kamenem (nejen fotografického) výkonu je kombinace procesoru MediaTek Dimensity 9500 (N3P) a obrazového čipu vivo V3+ (VS1). Společně přinášejí přesnější barvy, pokročilou redukci šumu a čisté detaily i v náročných světelných podmínkách. Rozdíl poznáte okamžitě, a to především u nočních snímků či při záznamu 4K videa při 120 FPS, které zvládnou oba modely.
Řada X300 využívá bateriovou technologii BlueVolt, přinášející lepší teplotní stabilitu, kompaktní rozměry a dlouhodobou životnost. S kapacitou až 5 440 mAh nemusíte ani druhý den přemýšlet nad tím, jestli máte po ruce zásuvku nebo powerbanku, a pokud přece jen bude potřeba “doplnit šťávu”, spolehnete se na 90 W rychlonabíjení a podporu bezdrátového nabíjení.
Perfektní podívaná a odolný parťák
LTPO displeje s jasem až 2 000 nitů a precizní barevnou kalibrací poskytují špičkový vizuální zážitek, a přitom minimalizují únavu očí. Konstrukce splňující normy IP68 a IP69 dává telefonům odolnost, kterou oceníte doma, na horách i na cestách. Elegantní zpracování dělá z celé řady společníka, který se nejen skvěle ovládá, ale také dobře vypadá.
Právě toho můžete mít v rámci exkluzivní vánoční akce za velmi atraktivní cenu, a to jen do 24. prosince nebo do vyprodání zásob. Se slevovým kódem získáte u vybraných prodejců slevu 20 %. Vivo X300 Pro tak zakoupíte za 27 999 korun, a jako dárek získáte nabíječku vivo 90W Flash Charger v hodnotě 599 korun.
Akce platí i pro kompaktnějšího sourozence vivo X300. Toho s 15% slevovým kódem zakoupíte až do 24. prosince za 22 949 korun, taktéž s dárkem v podobě nabíječky vivo 90W Flash Charger v hodnotě 599 korun.
V nabídce jsou také letošní zástupci střední třídy v podobě vivo V50 Lite 4G za 4 799 korun nebo pro fanoušky rychlejších sítí vivo V50 Lite 5G za 4 999 korun, exkluzivně u prodejce Datart.
