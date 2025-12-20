vivo X300 Pro: Pět důvodů, proč patří pod každý vánoční stromek

Komerční sdělení: V době, kdy se trh hemží chytrými telefony nejrůznějších ambicí, přichází vivo X300 Pro jako zařízení, které si nehraje na hvězdu. Ono jí jednoduše je. Prémiová optika ZEISS, inovativní kombinace čipů a zcela nové prostředí OriginOS vytvářejí celek, který vyčnívá nad konkurencí
Fotoaparát srovnatelný s profesionálním zařízením
Prvním a zároveň nejsilnějším trumfem je 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO, který boří limity mobilního zoomu. Úprava ZEISS T* potlačuje odlesky, senzoru Ultra-Sensing HPB neunikne ani jemný detail v přítmí a gimbalová stabilizace zachová ostrost i při rychlém pohybu. Výsledné snímky působí jako z profesionální sestavy a je jedno, zda fotíte vánoční trhy, noční město nebo zimní krajinu.
Dva čipy nabité výkonem
Síla X300 Pro se však neskrývá jen v optice. Zcela zásadní roli hraje dvoučipová architektura postavená na procesoru MediaTek Dimensity 9500 a obrazovém čipu vivo V3+. Jejich spolupráce umožňuje rychlé zpracování dat, přesné barvy, nižší šum a konzistentní kvalitu fotografií i videa v situacích, kde většina mobilů ztrácí dech. Je to právě tato dvojice, díky níž vypadají noční snímky přirozeně a video v rozlišení 4K při 120 FPS drží profesionální úroveň.
Nový systém vyladěný pro každodenní použití
Třetím z velkých lákadel je OriginOS, systém navržený tak, aby přinášel maximální plynulost a intuitivnost. Animace jsou jemné, prostředí reaguje okamžitě a celkový dojem z používání působí odlehčeně, jako by telefon předvídal další krok svého majitele. X300 Pro tu poprvé představuje evropským uživatelům systém, který nevnucuje styl, ale přizpůsobuje se.
Obří baterie
Neméně působivé jsou energetické schopnosti tohoto modelu. Technologie BlueVolt zlepšuje stabilitu a životnost baterie a kapacita 5 440 mAh zajistí, že se na nabíječku nemusí myslet celý den. Když přece jen přijde čas doplnit energii, 90W FlashCharge doplní baterii rychleji, než stihnete rozhodnout, který film si večer pustíte. A díky podpoře bezdrátového nabíjení je používání telefonu ještě pohodlnější.
Špičkové zpracování
Pátým velkým argumentem je displej a odolná konstrukce. LTPO panel s jasem až 2 000 nitů si poradí s ostrým sluncem i tlumeným zimním světlem, barevná kalibrace je precizní a technologie tlumení záření snižuje únavu očí během dlouhodobého používání. Konstrukce telefonu splňuje normy IP68 a IP69, což z něj dělá spolehlivého parťáka do města i do přírody.
To vše navíc můžete nyní mít v rámci exkluzivní vánoční akce za velmi atraktivní cenu. Se slevovým kódem získáte až do 24. prosince u vybraných prodejců slevu 20 %. Vivo X300 Pro tak zakoupíte za 27 999 korun, a jako dárek získáte nabíječku vivo 90W Flash Charger v hodnotě 599 korun.
Akce platí i pro kompaktnějšího sourozence vivo X300. Toho s 15% slevovým kódem zakoupíte až do 24. prosince za 22 949 korun, taktéž s dárkem v podobě nabíječky vivo 90W Flash Charger v hodnotě 599 korun.
V nabídce jsou také letošní zástupci střední třídy v podobě vivo V50 Lite 4G za 4 799 korun nebo pro fanoušky rychlejších sítí vivo V50 Lite 5G za 4 999 korun, exkluzivně u prodejce Datart.
Tak neváhejte a udělejte radost svým známým, nebo sobě, a vyzkoušejte, jak fotí aktuální špička světa smartphonů.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.