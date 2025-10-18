vivo uvádí globálně operační systém OriginOS a nastavuje nový standard plynulosti mobilního zážitku

Společnost vivo oznámila celosvětové uvedení vivo OriginOS, svého dosud nejpokročilejšího operačního systému, který redefinuje způsob interakce mezi člověkem a technologií v éře umělé inteligence.
Podle údajů IDC za 2. čtvrtletí 2025 je vivo čtvrtým největším výrobcem chytrých telefonů na světě. Firma dlouhodobě rozvíjí strategii „Lokálněji, globálněji“ (More Local, More Global) a vytváří produkty a zážitky, které zůstávají věrné potřebám uživatelů. „OriginOS mění způsob, jakým lidé vstupují do digitálního světa,“ řekl Š‘ Jü-ťien, senior viceprezident a technologický ředitel společnosti vivo. „Vychází z naší filozofie ‚Origin Design‘ a je postavený na třech pilířích: plynulost, design a umělá inteligence.”
Plynulost nové generace: styl, výkon, stabilita
OriginOS nastavuje nový standard plynulosti díky technologii Origin Smooth Engine a umožňuje bezproblémovou spolupráci mezi základními moduly systému, výpočetními jednotkami, úložištěm a displejem. Výsledkem je stabilní výkon i při dlouhodobém používání.
Architektura výpočetního výkonu 8+1 upřednostňuje klíčové úlohy a zrychluje spouštění aplikací o 18,5 %, přičemž zlepšuje stabilitu snímkové frekvence o 10,5 %. Funkce Memory Fusion urychluje načítání dat až o 106 %, zatímco duální vykreslování zvyšuje výkon animací o 35 % a udržuje snímkovou frekvenci až o 11 % stabilnější i při vysoké zátěži.
Plynulost je viditelná i přímo na obrazovce díky systému Origin Animation, který zlepšuje vizuální odezvu pomocí efektů pohybu, jako jsou Spring Animation, Blur Transition, Morphing Animation a One-shot Motion. Každý dotyk tak působí přirozeně a vizuálně konzistentně.
Plynulost se projeví i na dotek. Technologie Snap-Up Engine, první svého druhu v oboru, upřednostňuje výpočetní výkon pro akce s vysokou poptávkou, jako je například prodej vstupenek. Ve spojení s rychlejším spouštěním aplikací – až o 16 % při otevření 50 po sobě jdoucích aplikací – a vylepšenou odezvou na dotyk, která je o 41 % lepší, působí každé gesto mimořádně plynule.
Plynulý chod systému přetrvává i při dlouhodobém používání. OriginOS získal certifikaci SGS pro trvalou plynulost, simulující pět let intenzivního provozu. Tyto inovace společně definují nový standard uživatelského zážitku – viditelně svižného, citelně rychlého a spolehlivého každý den.
Intuitivní design inspirovaný přírodou
OriginOS vychází z principů přírody a z toho, jak lidé vnímají svět. Cílem je, aby digitální prostředí bylo intuitivnější, snadnější a příjemnější.
Systém Origin Design sjednocuje vizuální prvky včetně barvy, tvaru, ikony, obrázků, písma, rozvržení, materiálu a hloubky, a to s důrazem na jednoduchost a přesnost. Nové písmo vivo Sans podporuje více než 40 jazyků a umožňuje úpravu tloušťky pro vizuální rovnováhu. Pro potřeby čitelnosti v různých velikostech bylo také optimalizováno přes 2 800 symbolů. Funkce Dynamic Glow a Translucent Color dodávají prvkům hloubku a přirozený efekt světla.
Vivo přepracovalo také design aplikací. Uživatelé mohou snadno kontrolovat stav zařízení v aplikaci iManager, sledovat zdraví v rozhraní Origin Health nebo kontrolovat předpověď počasí prostřednictvím funkce Immersive Weather. OriginOS podporuje i personalizaci. Lock Screen Grid umožňuje volné uspořádání widgetů, změnu velikosti, úpravu fontů a kombinaci fotografií. Nové rozvržení Home Screen Grid nabízí mřížku 4×7 a adaptivní složky. Funkce Flip Cards přináší dynamické zobrazení fotografií, které reaguje na naklonění zařízení.
Umělá inteligence vivo a éra osobní inteligence
vivo AI posouvá OriginOS do další fáze personalizace. Ve spolupráci s Google přináší vylepšené funkce Gemini a Circle to Search pro chytřejší a adaptivnější prostředí.
Nová funkce Origin Island nabízí přirozený způsob interakce – zobrazuje stav v reálném čase v horní části obrazovky a zůstává viditelná i při přepínání aplikací, přičemž je integrována s Live Updates systému Android 16. Uživatelům poskytuje kontextové návrhy pro okamžité akce, například Copy & Go pro rychlé volání, odeslání SMS, uložení kontaktu po zkopírování čísla nebo vytvoření položky v kalendáři ze zkopírovaných detailů schůzky. Funkce Drag & Go umožňuje například upravit fotografii a přetáhnout ji na Origin Island pro pokračování v doporučené aplikaci bez nutnosti přepínání.
Umělá inteligence posouvá hranice kreativity i produktivity v každodenních situacích. Funkce AI Retouch integruje nástroje AI Erase, AI Image Expander a AI Photo Enhance do jednoho pracovního postupu. Pro každodenní práci umožňuje vivo AI komunikaci, manipulaci s dokumenty, tvorbu obsahu a vyhledávání informací prostřednictvím inteligentních nástrojů Smart Call Assistant, DocMaster, AI Creation a AI Search. Funkce Office Kit a One-Tap Transfer umožňují plynulou spolupráci napříč zařízeními.
Bezpečnost a výdrž
OriginOS posiluje ochranu dat prostřednictvím značky vivo Security, která zajišťuje transparentnost, kontrolu a zpracování dat přímo na zařízení. Vylepšená technologie BlueVolt zlepšuje účinnost napájení a stabilitu nabíjení, což přispívá k dlouhodobému výkonu.
Dostupnost
Zavádění OriginOS začne globálně postupně od listopadu 2025. Nejprve bude dostupná veřejná beta verze pro vybrané modely. Kompletní plán adaptace pro další zařízení bude oznámen později, s tím, jak bude vivo rozšiřovat dostupnost systému po celém světě.