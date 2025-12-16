Zavřít reklamu

Exkluzivní fotomobil vivo X300 Pro nyní koupíte ve výjimečné vánoční akci

Tiskové zprávy
Jiří Filip
Tisková zpráva: Společnost vivo letos uvedla na trh novou řadu X300, která staví na špičkové optice, vysokém výpočetním výkonu a dokonalém zpracování. Tyto žhavé novinky jsou nyní dostupné ve velmi atraktivní slevě. Top model X300 Pro s nejlepší fotovýbavou na trhu pořídíte za méně než 30 000 korun, a to včetně dárku. 

Modely X300X300 Pro navazují na dlouhodobou spolupráci se společností ZEISS a přinášejí inovace, které nastavují nový standard mobilní fotografie i uživatelského komfortu díky úplně novému optimalizovanému systému OriginOS, který přichází vůbec poprvé do Evropy.

Klíčovým prvkem vlajkového modelu X300 Pro je 200 Mpx teleobjektiv ZEISS APO, povrchovou úpravou ZEISS T* a senzorem Ultra-Sensing HPB. Stabilizace na úrovni gimbalu vyrovná i prudké pohyby při focení i natáčení videa a zvyšuje ostrost za jakýchkoliv okolností

Dva čipy, jeden perfektní systém: Dimensity 9500 + vivo V3+

Výrazným prvkem nové řady je dvoučipová architektura tvořená procesorem MediaTek Dimensity 9500 (N3P) a obrazovým čipem vivo V3+ (VS1). Toto řešení umožňuje špičkové zpracování fotografických dat, pokročilou redukci šumu a přesnější barevné podání. Fotografie tak budou špičkové a konzistentní i v šeru, protisvětle nebo za tmy. Rozdíl je znatelný zejména při zpracování 4K videa či fotografování v noci. Oba modely také podporují záznam 4K videa při 120 FPS.

Řada X300 využívá bateriovou technologii BlueVolt, přinášející lepší teplotní stabilitu, kompaktní rozměry a dlouhodobou životnost. S kapacitou až 5 440 mAh nemusíte ani druhý den přemýšlet nad tím, jestli máte po ruce zásuvku nebo powerbanku, a pokud přece jen bude potřeba “doplnit šťávu”, spolehnete se na 90 W rychlonabíjení a podporu bezdrátového nabíjení.

Perfektní podívaná a odolný parťák

Displej celé řady se pyšní kvalitními a vysoce jemnými LTPO panely s vysokým jasem až 2 000 nitů, přesnou barevnou kalibrací a zároveň využívá pokročilé technologie tlumení světla pro snížení únavy očí. Vysoce kvalitní konstrukce jde ruku v ruce s designem. Modely řady X300 jsou tedy elegantní, dobře se drží a splňují normy IP68 a IP69, což zajišťuje odolnost vůči prachu i tlaku vody. Jsou tak efektními partnery pro každodenní použití, do města i do přírody.

O tom, že jde o perfektní nástupce úspěšné řady vivo X vypovídají i ocenění posbírané napříč českými médii. Model X300 Pro doporučují odborníci Smartmania, Arecenze, inSmart i časopisů Computer a Chip a označují jej za nejlepší fotomobil roku. 

Právě ten nyní můžete mít v rámci exkluzivní vánoční akce za velmi atraktivní cenu. Se slevovým kódem získáte až do 24: prosince u vybraných prodejců slevu 20 %. Vivo X300 Pro tak zakoupíte za 27 999 korun, a jako dárek získáte nabíječku vivo 90W Flash Charger v hodnotě 599 korun. 

Akce platí i pro kompaktnějšího sourozence vivo X300. Toho s 15% slevovým kódem zakoupíte až do 24. prosince za 22 949 korun, taktéž s dárkem v podobě nabíječky vivo 90W Flash Charger v hodnotě 599 korun.

V nabídce jsou také letošní zástupci střední třídy v podobě vivo V50 Lite 4G za 4 799 korun nebo pro fanoušky rychlejších sítí vivo V50 Lite 5G za 4 999 korun, exkluzivně u prodejce Datart.

Tak neváhejte a udělejte radost svým známým, nebo sobě, a vyzkoušejte, jak fotí aktuální špička světa smartphonů.

