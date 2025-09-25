Odlehčený vlajkový model za příznivou cenu? Letošní vivo X200 je zajímavou volbou

Tisková zpráva: Model vivo X200, menší sourozenec vlajkového X200 Pro, si od svého uvedení na trh získal pověst chytrého telefonu, který nabízí špičkový výkon a prémiové funkce za dostupnější cenu. Přestože jde o „odlehčený“ vlajkový model, rozhodně nepůsobí kompromisně – naopak, kombinuje moderní design, vysoký výkon a pokročilé fotografické technologie, které ocení nejen nadšenci do focení.
Srdcem vivo X200 je stejně jako u výkonnější verze čipset MediaTek Dimensity 9400 vyráběný 3nm technologií. Tento čipset poskytuje výkon srovnatelný s nejdražšími vlajkovými modely, takže zvládne multitasking, úpravu fotografií i náročné hry bez zaváhání. K dispozici je až 16 GB RAM a úložiště typu UFS 4.0 s kapacitou až 1 TB, což znamená nejen rychlost, ale i dostatek prostoru pro vaše data.
Velkou předností je také baterie s kapacitou 5800 mAh, která v kombinaci s optimalizovaným čipsetem zajišťuje dlouhou výdrž. Díky 90W rychlonabíjení doplníte energii během chvilky. A pokud vás čekají chladné dny, nemusíte se bát – technologie semi-solid akumulátoru zajišťuje spolehlivý chod i při teplotách kolem -20 °C.
Dokonalý, ale dostupný fotoaparát
Hlavním lákadlem vivo X200 je jeho trojitý fotoaparát, vyvinutý ve spolupráci se značkou ZEISS. Zadní strana ukrývá tři 50Mpx snímače – hlavní s optickou stabilizací, teleobjektiv s 3× optickým zoomem a ultraširokoúhlý objektiv pro zachycení krajiny. Tato kombinace vám umožní zachytit vše – od detailních makro záběrů přes portréty s přirozeným bokehem až po široké panoramatické snímky. Díky povrchové úpravě ZEISS T Coating* se minimalizují odlesky a zlepšuje kontrast, což oceníte při focení v náročných světelných podmínkách, například při západu slunce nebo v prostředí s umělým osvětlením.
Software fotoaparátu přináší celou řadu kreativních režimů. Telephoto Stage Mode je ideální pro focení koncertů a kulturních akcí, kde oceníte možnost přiblížení bez ztráty kvality. Super Landscape Mode vám pomůže zachytit dechberoucí panoramata, zatímco portrétní režimy s různými ohniskovými vzdálenostmi simulují práci s profesionálními objektivy. Nechybí ani noční režim, který díky pokročilému zpracování obrazu dokáže vykouzlit jasné a ostré snímky i při minimálním osvětlení. Přední 32Mpx kamera pak zajistí kvalitní selfie a videohovory, a to i v horších světelných podmínkách.
Model X200 sází na 6,67″ AMOLED displej s rozlišením 2800 × 1260 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem až 4500 nitů. Díky tomu je čitelný i na přímém slunci a podporuje HDR10+ pro věrné barvy. Ochranu zajišťuje odolné sklo Schott Xensation Alpha.
Do každé situace
Navzdory velké baterii si vivo X200 zachovává tenký profil a elegantní vzhled. Konstrukce z kombinace skla a hliníku působí luxusně. Podobně jako vlajkový model se navíc X200 chlubí certifikací IP68, která zajišťuje maximální odolnost proti vodě a prachu. S tímto smartphonem se tedy nemusíte bát vyrazit do přírody i do opravdu nehostinných podmínek. Naopak pro pohodlné používání za všech okolností nechybí ani ultrazvuková čtečka otisků prstů integrovaná do displeje.
Fantasticky vybavené vivo X200 Pro pořídíte v současnosti za příznivých 27 990 korun v elegantní titanové barvě.
Jednou z nejzajímavějších vlastností X200 je bezpochyby cena. Tohoto elegantního, mimořádně odolného a výkonného parťáka s vlastnostmi vlajkové lodě totiž můžete pořídit v atraktivních nabídkách už od 15 990 korun.