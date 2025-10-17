vivo uvádí řadu X300, která přináší novou éru mobilní fotografie

Společnost vivo v Šanghaji oficiálně představila svou novou vlajkovou loď, řadu vivo X300, která otevírá novou kapitolu mobilní fotografie. Zaměřuje se na profesionální úroveň fotografování a současně přináší komplexní vylepšení výkonu, uživatelského prostředí a designu a stává se tak všestranným vlajkovým modelem.
Model X300 Pro představuje teleobjektiv ZEISS APO 200 Mpx, zatímco X300 nabízí revoluční upgrade hlavního fotoaparátu ZEISS 200 Mpx. Oba modely pohání čipset Dimensity 9500 v kombinaci s interním zobrazovacím čipem Blueprint V3+ společnosti vivo. Díky této „dvoučipové integraci” umožňují oba modely tvorbu špičkového 4K videa.
Jednotka Dimensity 9500 Ultra-Efficient Imaging NPU navíc výrazně zlepšuje možnosti zachycení pohybu. Posouvá se tak celkový fotografický výkon a řada X300 zároveň nabízí všestranný posun ve výkonu. Model X300 Pro překonal hranici 4,1 milionu bodů v benchmarcích AnTuTu (při pokojové teplotě). Novinkou je i operační systém OriginOS 6, který zajišťuje výjimečně plynulý chod.
Technické údaje uvedené v této tiskové zprávě platí pro verze modelů X300 uváděné na trh v Číně. Verze modelů určené pro evropské trhy včetně České republiky mohou být odlišné.
Uživatelé na prvním místě: Vývoj strategie „interního a kolaborativního výzkumu a vývoje” společnosti vivo
V rámci slavnostního uvedení produktu vystoupil Huang Tao, produktový viceprezident společnosti vivo, který se podělil o filozofii a vytrvalost stojící za třicetiletým vývojem značky. „Pro vivo jsou největší odměnou dojemné okamžiky uchované ve fotoalbech našich uživatelů. Možnost provázet je na jejich cestě, od pevných linek přes hudební telefony až po dnešní fotomobily, je pro nás tím nejcennějším pokladem. I když se technologie neustále vyvíjí, závazek společnosti vivo zůstává stejný: svědomitě vytvářet vynikající produkty a být uživatelům trvalým přítelem prostřednictvím zařízení, která mají skutečnou hodnotu,” uvedl.
vivo razí cestu synergické spolupráce, která propojuje vlastní výzkum a otevřená partnerství. Díky hlubokému porozumění potřebám uživatelů a strategickým spolupracím s lídry v oboru přetváří špičkové profesionální technologie do uživatelsky přívětivé podoby. Zároveň tam, kde současný průmysl zatím řešení nenabízí vivo investuje dlouhodobě a ve velkém měřítku do klíčových technologií.
vivo X300 Pro: Rekonstruujte fotografický zážitek pomocí Ultra-Level Imaging
Jako vlajková loď série prošel model vivo X300 Pro komplexní technologickou modernizací fotografického systému. Zcela nový 85 mm 200Mpx ZEISS APO teleobjektiv je profesionální systém s plnou koordinací senzoru, optiky a stabilizace. Jeho jádrem je senzor HPB vyvinutý společně společnostmi vivo a Samsung. Nabízí 200Mpx a 1/1,4palcový velký snímač, který představuje špičkovou technologii vysokého rozlišení od Samsungu. Objektiv má clonu f/2,67, povrchovou úpravu ZEISS T* a certifikaci ZEISS APO. Celý modul je také vybaven stabilizací obrazu CIPA 5.5, která zajišťuje stabilní a jasné snímky i při fotografování vzdálených objektů.
Jednotka Dimensity 9500 Ultra-Efficient Imaging NPU, která pracuje v tandemu s algoritmy vyvinutými společností vivo a BlueImage Extreme Subject-Tracking Engine, umožňuje vivo X300 Pro dosahovat mimořádných výsledků při sledování pohybu. Kromě reakční doby a ostření v řádu milisekund zlepšuje stabilitu sledování o více než 200 %, což přináší výjimečné výsledky při snímání vzdálených objektů s ekvivalentním ohniskem 480 mm například na koncertech nebo sportovních akcích.
V těchto scénářích má již vivo silné postavení na trhu: v segmentu pronájmu zařízení drží první místo již 7 měsíců v řadě s tržním podílem přesahujícím 50 %. Díky dalšímu posílení automatického ostření a kvality obrazu si X300 Pro upevňuje pozici dokonalého nástroje pro akční fotografii.
Hlavní fotoaparát vivo X300 Pro využívá snímač LYT-828, vyvinutý ve spolupráci se společností Sony. Má velikost 1/1,28 palce a technologii VCS 3.0 pro přesnější podání barev. Nový optický modul s ohniskem 24 mm a světelností f/1,57 je vybaven stabilizací obrazu CIPA 5.5 s rozšířeným úhlem ± 1,5°, což odpovídá stabilitě gimbalu. Tato kombinace tvoří pevný základ pro natáčení videa i fotografování za slabého světla. Díky tomu dokáže X300 Pro zachytit portréty v kvalitě Multi-Focal HD v rozsahu ohnisek od 24 mm do 135 mm.
Komplexně byly vylepšeny také možnosti nahrávání videa. Díky duálnímu systému čipů podporuje model X300 Pro režim 4K 60 fps Portrait Video a přináší jedinečné filmové styly, například Cold-White a Classic Negative, které uživatelům umožňují snadno zachytit záběry v kinematografické kvalitě. Klíčový průlom ve videu představuje fakt že obě kamery – hlavní i teleobjektiv – podporují 4K 120 fps Dual-Channel EIS, což umožňuje natáčet vysoce kvalitní Dolby Vision HDR video. To, co dříve vyžadovalo stabilizátor, nyní zvládne samotné zařízení.
Pro profesionální tvůrce nabízí X300 Pro nahrávání videa 4K 120 fps 10-Bit Log napříč všemi ohniskovými vzdálenostmi a zároveň podporuje plné ACES workflow. To usnadňuje správu barev a synchronizaci tónování na více zařízeních v editačním softwaru, což z něj činí nástroj splňující profesionální požadavky. Každému uživateli tak dává do rukou svobodu filmové tvorby.
vivo X300: Nový standard pro kompaktní vlajkové modely s profesionálním zobrazováním
Pokud vivo X300 Pro představuje vrchol fotografické vlajkové lodi, pak vivo X300 přenáší profesionální kvalitu do kompaktnějšího těla pro uživatele, kteří dávají přednost menším rozměrům.
Hlavní fotoaparát vivo X300 využívá stejný senzor HPB jako teleobjektiv X300 Pro, který zde funguje jako 200Mpx ZEISS hlavní objektiv s 1/1,4palcovým senzorem, světelností f/1,68 a stabilizací CIPA 4.5.
Tento systém přináší koncept „nejdřív zachyť, pak ořezávej”. Jednu fotografii lze oříznout do různých kompozic a uživatelé mohou dokonce využít funkci AI One-Shot Multi-Crop pro tvorbu více kompozic z jednoho snímku. Telefon tak dokáže nabídnout 200Mpx Ultra-Clear Portrait bez nutnosti dalšího vybavení. Teleobjektiv vivo X300 navíc splňuje profesionální standardy. Využívá senzor LYT-602 a díky technologii VCS zvyšuje citlivost při SNR10 o 11,9 %. Jeho výjimečná optická kvalita si vysloužila i přísnou certifikaci ZEISS APO.
Řada vivo X300 staví na svém výkonném hardwarovém základu. U statického portrétu využívá různé styly, včetně nového Style Portrait a ZEISS Natural Portrait nebo AI Beauty s učením uživatelských preferencí.
Dynamické portréty prošly zásadní inovací – nová funkce Live Photo Passerby Erase využívá vlastní video model pro chytré a přirozené odstranění rušivých prvků v pozadí. Noční portréty zvládají složité světelné podmínky – dokonce i při světlu shora, protisvětlu nebo při smíšených neonových zdrojích dokáže smartphone přesně oddělit postavu od pozadí a zachovat přirozené tóny i texturu pleti. Řada X300 je navíc vybavena Adaptive Zoom Flash, který spolu s chytrou technologií osvětlení a kreativními režimy, jako je Fireworks Portrait, podstatně zlepšuje atmosféru nočních snímků. Tato kombinace výkonného hardwaru a bohatých chytrých funkcí zpracování obrazu činí z řady vivo X300 skutečného mistra v oblasti fotografování na cestách.
Dvě podoby jedné vlajkové lodi: elegance a ergonomie v harmonii
vivo X300 Pro spojuje výkonný obrazový modul s elegantním a profesionálním designem. S elegantním profilem 7,99 mm, 6,78palcovým displejem a jemně zakřivenými rámečky s rovnými hranami nabízí pohodlný úchop. Zadní panel využívá design Unibody 3D Glass, který plynule spojuje kamerový modul se zadním krytem, a povrchovou úpravu Coral Velvet Glass Technique, zajišťující dvojí smyslový efekt – vizuální i hmatový.
Naproti tomu vivo X300 usiluje o dokonalou rovnováhu mezi estetikou a ergonomií. Přední stranu tvoří 6,31palcový kompaktní plochý displej, považovaný za ideální rozměr pro ovládání jednou rukou.
S profilem pouhých 7,95 mm a hmotností 190 g je mimořádně lehký a pohodlný. Designově navazuje na charakteristický kruhový modul fotoaparátu z předchozích generací řady X a stejně jako Pro verze používá Unibody 3D Glass a Coral Velvet Glass Technique, díky nimž působí příjemně na dotek a odolává otiskům prstů.
Základy vlajkové lodi: síla komplexního zážitku
Vlajkový čipset Dimensity 9500, vyvinutý ve spolupráci vivo a MediaTek, poskytuje řadě X300 vysoký výkon pro všechny potřeby.
Ve spojení s vlastním zobrazovacím čipem vivo V3+ přináší řada X300 efektivní integraci dvou čipů, která poskytuje obrovský výpočetní výkon pro pokročilé zpracování obrazu i systémové operace. Model X300 Pro díky tomu dosáhl nového rekordu: překonal hranici 4,1 milionu bodů v benchmarku AnTuTu při pokojové teplotě.
Klíčem k proměně tohoto výkonu v dlouhodobě plynulý chod je nový operační systém OriginOS 6, který díky technologiím jako Ultra-Core Computing, Dual Rendering a Memory Fusion získal dvojí certifikaci SGS pro „dlouhodobou plynulost při plné zátěži po dobu 5 let”. Systém navíc nově umožňuje bezproblémové propojení s ekosystémem Apple.
Vysoká efektivita systému i hardwaru se odráží i ve výdrži baterie. X300 Pro i X300 jsou vybaveny velkokapacitními BlueVolt bateriemi s technologií křemíkové anody o kapacitě 6510 mAh a 6040 mAh. Díky optimalizaci softwaru i hardwaru dosahuje výdrž srovnatelné úrovně jako konkurence s bateriemi 7 500 mAh a 7 000 mAh.
K dokonalému vlajkovému zážitku přispívá i prvotřídní zobrazovací výbava. ZEISS Master Color Display nabízí nejen vynikající vizuální efekty, ale také podporuje dvě funkce šetrné k očím: 2160Hz Full Range Luminance PWM Dimming a Full Range Luminance DC Dimming. Díky minimálnímu jasu 1 nit je používání pohodlné i v noci. Série X300 je dále vybavena špičkovými prvky, jako je vlastní systém AI SuperLink, ultrazvukovou 3D čtečkou otisků prstů, odolností proti vodě a prachu s certifikací IP68 & IP69, lineárním vibračním motorem na ose X a podporou USB 3.2, což doplňuje celkovou vlajkovou výbavu
Pro rozšíření tvůrčích možností je celá řada X300 kompatibilní s příslušenstvím vivo ZEISS 2,35x Telephoto Extender a Photography Kit, které umožňují pohodlné snímání vzdálených scén, například koncertů nebo krajiny.