Letošní fotomobil vivo X200 Pro stále nabízí špičkovou kombinaci výkonu a odolnosti

Tisková zpráva: Čínský výrobce vivo se po několika měsících na českém trhu pevně usadil se svou vlajkou X200, která si drží pověst jednoho z nejlepších fotomobilů současnosti. Díky pokračující spolupráci s německou legendou ZEISS přináší vivo X200 Pro to nejlepší z mobilní fotografie, a to v kombinaci s výkonným hardwarem a elegantním designem. Tento model se stal oblíbenou volbou nejen pro nadšence do focení, ale i pro uživatele, kteří hledají spolehlivý a odolný smartphone do každodenního života.
X200 Pro využívá špičkový procesor MediaTek Dimensity 9400, který stále patří mezi nejvýkonnější čipsety. Ať už upravujete fotografie, pracujete s náročnými aplikacemi, nebo si chcete dopřát plynulé hraní her, výkonu budete mít vždy dostatek. Díky baterii s kapacitou 6000 mAh a energetické efektivitě čipsetu se nemusíte obávat častého nabíjení. Navíc technologie semi-solid akumulátoru zajišťuje spolehlivý chod i v náročných podmínkách – třeba při pozdně podzimních výletech, kdy teploty pomalu začínají padat pod nulu, nebo dokonce při mrazech kolem -20 °C.
Dokonalý fotoaparát
V oblasti fotografování vivo tradičně exceluje. Podzim je ideální čas na zachycení barevné přírody, mlhavých rán a zlatých západů slunce – právě zde přijde vhod hlavní snímač Sony LYT-818 o velikosti 1/1,28 palce, který nabízí výjimečnou světelnou citlivost a dynamický rozsah, takže i při horších světelných podmínkách získáte dokonale prokreslené snímky. Dominantním prvkem je 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO, který dramaticky rozšiřuje možnosti focení na dlouhé vzdálenosti i v komplikovanějších světelných podmínkách. Povrchová úprava ZEISS T* Coating, známá z profesionálních objektivů, efektivně eliminuje nežádoucí reflexe a optické artefakty díky významnému ovlivnění lomu a dopadu světla.
Software, vyvíjený ve spolupráci s odborníky ZEISS, nabízí speciální režimy pro makro, krajinářskou fotografii i atmosférické záběry při západu slunce. Od příchodu modelu X200 Pro na trh výrobce ještě přinesl několik aktualizací a drobných vylepšení už tak skvělého systému fotoaparátu. Novinkou je režim Telephoto Super Stage, ideální pro focení koncertů a kulturních akcí, které jsou na podzim v plném proudu.
Vypíchnout lze totiž i režim 4K HDR Cinematic Portrait Video, která uživatelům umožňuje natáčet vysoce kvalitní videa i v protisvětle. Dokonce i v základním režimu záznamu videa pořizuje model X200 Pro záběry v rozlišení 4K se 120 snímky za sekundu s možností filmového zpomalení díky záznamu HDR Dolby Vision v plném ohniskovém rozsahu 4K s 60 snímky za sekundu. S tímto vrcholným modelem se tak můžete stát v podstatě profesionálním filmovým tvůrcem.
Milovníci portrétů pak mají k dispozici připravenou paletu ohniskových vzdáleností ZEISS, simulujících využití různých objektivů pro pořizování profesionálních portrétů. To je devízou smartphonů vivo už po několik generací, právě pořizování efektních a profesionálních portrétů je chloubou značky. Mezi úplné novinky patří portrétové ohniskové vzdálenosti 135 mm s působivou hloubkou a 85 mm perfektně vyhovující focení ve zlatém řezu.
Řemeslný klenot
X200 Pro je nejen výkonný, ale i krásný. Elegantní titanové provedení, mírně zakřivený displej s tenkými rámečky a certifikace IP68 zajišťující odolnost proti vodě a prachu dělají z tohoto telefonu spolehlivého společníka i do deštivých dnů. Přestože ukrývá velkou baterii, zůstává tenký a pohodlný do ruky. Ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji pak podtrhuje moderní charakter zařízení. Dlouhodobé zkušenosti uživatelů mimochodem ukazují, že je právě díky špičkové baterii tento smartphone opravdovým maratoncem, na jehož výdrž na jedno nabití se velmi snadno zvyká.
Fantasticky vybavené vivo X200 Pro pořídíte v současnosti za příznivých 27 990 korun v elegantní titanové barvě.