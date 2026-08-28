iPhone 17 koupit teď, nebo čekat na iPhone 18? Záleží na modelu

Pokud si chcete na konci léta 2026 koupit nový iPhone, zdánlivě stojíte před jednoduchým rozhodnutím: koupit současný iPhone 17, nebo ještě chvíli vydržet a počkat na iPhone 18? Jenže letos je situace komplikovanější než obvykle. Podle dosavadních informací totiž Apple připravuje změnu svého tradičního harmonogramu a jednotlivé modely řady iPhone 18 nemusí dorazit současně. Zatímco iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max se očekávají už na podzim 2026, základní iPhone 18 má podle současných zpráv přijít až v roce 2027. Pro člověka, který chce Pro, tedy může mít několik týdnů čekání velký smysl. Pokud ale chcete obyčejný iPhone 17, můžete na jeho přímého nástupce čekat podstatně déle. Apple zatím iPhone 18 ani harmonogram jeho vydání oficiálně nepotvrdil, takže informace o budoucích modelech je stále potřeba brát jako očekávání založené na dostupných reportech.
iPhone 17 koupit, nebo čekat? Rychlá odpověď
|Co chcete
|Naše doporučení
|Základní iPhone 17
|Koupit, pokud jej potřebujete a cena vám vyhovuje
|iPhone 17 Pro
|Počkat na iPhone 18 Pro
|iPhone 17 Pro Max
|Počkat na iPhone 18 Pro Max
|Nejnovější základní iPhone
|Počítat s možným čekáním do roku 2027
|Nejlepší možný iPhone
|Počkat na podzimní novinky
|Co nejlepší poměr ceny a výkonu
|iPhone 17 může dávat smysl už nyní
Proč je letos rozhodování jiné než obvykle?
Apple nás dlouhé roky naučil na poměrně jednoduchý scénář. Na podzim představil novou generaci iPhonů a zákazník si mohl vybrat mezi základním modelem, větší variantou a modely Pro. Pokud jste tedy v srpnu přemýšleli o novém iPhonu, obvyklá rada zněla: ještě pár týdnů počkejte.
U řady iPhone 18 se ale podle opakovaných zpráv očekává změna. Apple má uvedení jednotlivých modelů rozdělit do dvou období. Prémiové modely mají přijít dříve, zatímco levnější základní model má následovat až později. Právě proto tentokrát neexistuje jedna správná odpověď pro všechny zájemce o iPhone 17.
Chcete iPhone 17 Pro? Teď bychom počkali. Nejjednodušší je situace u iPhonu 17 Pro a 17 Pro Max. Pokud jeden z těchto telefonů chcete a nepotřebujete jej okamžitě, na konci srpna bychom jej za běžnou cenu nekupovali. Podle současných informací se jejich nástupci v podobě iPhonu 18 Pro a 18 Pro Max očekávají už během podzimu 2026. Čekání přitom neznamená, že následně musíte koupit iPhone 18 Pro. Po jeho představení budete znát skutečné parametry, cenu a rozdíly proti předchozí generaci. Pokud vás novinka nepřesvědčí, můžete stále sáhnout po iPhonu 17 Pro, jehož cena u některých prodejců může být po uvedení nástupce zajímavější.
Chcete základní iPhone 17? Tady je situace úplně jiná. Právě zde přestává fungovat klasická rada „počkejte na září“. Pokud chcete obyčejný iPhone 17, jeho přímý nástupce totiž podle současných reportů nemusí přijít společně s modely Pro. Základní iPhone 18 se očekává až v roce 2027. Pokud tedy dnes používáte starší telefon, chcete klasický iPhone a současný iPhone 17 vám vyhovuje cenou i výbavou, čekání mnoho měsíců jen kvůli vyššímu číslu v názvu nemusí dávat smysl. iPhone 17 je současný model a ani případné podzimní představení iPhonu 18 Pro z něj neudělá zastaralý telefon.
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Proč má základní iPhone 18 přijít později?
Podle dosavadních informací Apple plánuje postupně změnit způsob, jakým nové iPhony uvádí na trh. Prémiová část nabídky by měla dostat hlavní prostor na podzim, zatímco dostupnější modely by se přesunuly na první polovinu následujícího roku. Apple by tím rozložil svou nejdůležitější produktovou řadu do více částí roku. V první vlně se očekávají především iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, přičemž do stejného období je v různých reportech zařazován také připravovaný skládací iPhone. Základní iPhone 18 má následovat později. Apple ale tento harmonogram zatím oficiálně nepotvrdil.
Protože základní iPhone 18 ještě nebyl představen, nemá smysl sestavovat definitivní tabulku jeho specifikací. Některé informace se ale už objevují. Očekává se nová generace čipu a postupné přebírání dalších technologií z dražších modelů, přičemž do uvedení telefonu se mohou konkrétní parametry ještě výrazně změnit. Je také důležité neplést dohromady úniky týkající se iPhonu 18 a iPhonu 18 Pro. Řada nejzajímavějších informací, které se dnes kolem generace 18 objevují – například některé změny fotoaparátu, displeje nebo konstrukce – se týká právě modelů Pro a nemusí se objevit v základním iPhonu 18.
iPhone 17 vs. iPhone 18: co dnes skutečně můžeme porovnat?
|iPhone 17
|iPhone 18
|Dostupnost
|V prodeji
|Očekává se v roce 2027
|Výbava
|Známá a ověřená
|Zatím nepotvrzená
|Cena
|Známá
|Neznámá
|Procesor
|A19
|Novější generace očekávána
|Reálné testy
|Ano
|Ne
|Doba čekání
|Žádná
|Pravděpodobně několik měsíců
Tohle srovnání dobře ukazuje největší problém současného rozhodování. iPhone 17 je reálný telefon, který můžete koupit a jehož vlastnosti známe. iPhone 18 je zatím budoucí zařízení postavené z velké části na únicích a očekáváních. Pokud by oba modely dělilo několik týdnů, čekání by bylo snadné doporučit. Pokud je ale rozdíl několik měsíců, rozhodnutí je jiné.
Mám iPhone 16. Má cenu kupovat iPhone 17?
Pokud vlastníte iPhone 16 a jste s ním spokojení, důvod ke spěchu nevidíme. Jedna generace rozdílu je poměrně malá a můžete si dovolit počkat, jak se situace kolem iPhonu 18 vyvine. Výměna telefonu každý rok dává smysl jen poměrně malé skupině nadšenců nebo uživatelů, kteří konkrétní nové funkce skutečně využijí. Jiná situace nastává, pokud máte s iPhonem 16 problém, potřebujete větší kapacitu nebo vám některá vlastnost iPhonu 17 výrazně usnadní používání. V takovém případě samozřejmě nemá smysl čekat jen kvůli názvu další generace.
Mám iPhone 15. Vyplatí se iPhone 17?
U dvougeneračního rozdílu už může být upgrade podstatně zajímavější. Získáváte změny dvou generací najednou a současně telefon, který má před sebou dlouhou softwarovou podporu. Pokud chcete základní model, iPhone 17 proto může být rozumnou volbou už nyní. Jestli vám ale iPhone 15 stále bez problémů slouží a nepotřebujete nový telefon, čekání vás nic nestojí. Získáte další informace o budoucí generaci a zároveň se mohou měnit ceny současných modelů.
Mám iPhone 14 nebo starší. Má vůbec smysl čekat?
Čím starší telefon vlastníte, tím méně bych se řídil produktovým kalendářem a tím více skutečnou potřebou výměny. Přechod z několika let starého iPhonu na iPhone 17 představuje podstatně větší změnu než upgrade mezi dvěma sousedními generacemi. Pokud váš současný telefon špatně drží baterii, nestačí vám jeho úložiště, má poškozený displej nebo vás jednoduše omezuje, čekat mnoho měsíců na základní iPhone 18 nedává příliš smysl. Kupujete telefon proto, abyste jej používali, nikoliv proto, abyste měli nejvyšší číslo na krabičce.
Koupit iPhone 17 po představení iPhonu 18 Pro?
Ano, a právě to může být zajímavá strategie. I když základní iPhone 18 podle současných informací na podzim nepřijde, uvedení nové generace Pro může změnit celkovou nabídku a ceny u jednotlivých prodejců. Pokud nový telefon nepotřebujete tento týden, můžete proto několik týdnů počkat alespoň na podzimní představení Applu. Rozdíl oproti zájemci o iPhone 17 Pro je ale zásadní. U Pro modelu čekáte na přímého nástupce. U základního iPhonu 17 pravděpodobně ne. Pokud se tedy po podzimní keynote nic zásadního pro vaše rozhodování nezmění, není důvod čekat další měsíce jen na iPhone 18.
Největší chyba? Čekat pořád na další generaci
U technologických produktů lze čekat prakticky donekonečna. Po iPhonu 18 přijdou první úniky o iPhonu 19 a následně o výroční generaci. Vždy bude existovat něco novějšího, co je vzdálené několik měsíců. Rozumné čekání proto musí mít konkrétní důvod a především rozumnou délku. Pokud je nový model vzdálený několik týdnů, čekání často smysl má. Pokud je pravděpodobně vzdálený půl roku nebo déle a současný telefon už chcete vyměnit, situace je jiná. Právě rozdělené uvedení řady iPhone 18 letos toto pravidlo dělá důležitější než kdy dříve.
Verdikt: záleží především na tom, který iPhone chcete
Pokud chcete iPhone 17 Pro nebo 17 Pro Max, na konci srpna 2026 bychom počkali. Jejich nástupci se podle současných informací očekávají už na podzim a několik týdnů čekání vám umožní porovnat obě generace podle skutečných parametrů a cen. Pokud ale chcete základní iPhone 17, situace je jiná. Jeho přímý nástupce se podle dosavadních reportů očekává až v roce 2027. Jestli tedy nový telefon potřebujete, iPhone 17 vám vyhovuje a našli jste jej za dobrou cenu, nevidíme důvod čekat mnoho měsíců pouze na iPhone 18. Nejdůležitější je letos nepoužívat univerzální radu „počkejte na nový iPhone“. Apple podle všeho mění harmonogram své nabídky a správná odpověď se poprvé výrazně liší podle toho, zda chcete základní iPhone, nebo model Pro.