iPhone 13 půjde zabezpečit Face ID a Touch ID současně

Potrpíte-li si na maximální bezpečnost, následující řádky vás zcela určitě nadchnou. Podle nového úniku informací týkajících se iPhonů 13 to totiž vypadá, že se u nich Apple chystá relativně jednoduchým způsobem výrazně zvýšit jejich zabezpečení. Vyplývá to alespoň z informací zdrojů leakera @Jioriku, který se v minulosti již mnohokrát ukázal jako velmi přesný.

Zdroje leakera konkrétně tvrdí, že má Apple u “třináctek” v plánu nasadit podporu duálního biometrického ověření, které bude kombinací Face ID a Touch ID. Právě otisk prstů se totiž má letos na iPhony navrátit, takže jej má v plánu Apple hned co nejlépe využít. Zabezpečení pak bude fungovat jednoduše tak, že telefon bude při odemykání vyžadovat ověření jak přes Touch ID, tak i Face ID, čímž se výrazně sníží riziko jeho otevření kýmkoliv cizím. Samozřejmě však půjde i nadále nastavit to, aby byla k odemykání využívána jen jedna autentizační metoda – tedy buď Face ID, nebo Touch ID.

Vychytávka by mohla mít kromě odemykání telefonů uplatnění například i v rámci zabezpečení aplikací typu bankovnictví a tak podobně, které by si tím tak zajistily ještě větší míru bezpečnosti. V tuto chvíli je nicméně otázkou, jak rychle by měl celý tento duální systém fungovat a tedy i to, zda nebude jeho využívání spíše na škodu. Pokud by totiž odemčení telefonu jakkoliv výrazněji zdržel či jej učinil méně komfortním, bylo by jeho nasazení samozřejmě naprosto zbytečné. Na podobné spekulace je ale zatím ještě čas.