Prohlédněte si první reálný 3D model iPhonu 13 Pro s menším výřezem v displeji

Úniky informací o chystaných Apple novinkách neutichly ani přes Velikonoce. Po nedávných zprávách o chystaných iMacích se totiž před pár hodinami na světlo světa dostaly i první 3D makety chystaného iPhonu 13 Pro, díky čemuž si tak o něm můžeme udělat velmi slušný obrázek. A jelikož se o jejich vytvoření postaral stejně jako v minulých letech velmi přesný japonský portál MacOtakara, lze brát maketu bez jakékoliv nadsázky jako předčasné představení novinky.

Suverénně nejzajímavějším detailem na maketě telefonu je její výřez, který je tvarován zcela jinak než tomu je nyní. Zatímco v současnosti je vysoký 5,3mm, u iPhonu 13 Pro má měřit 5,35mm. Co se týče šířky, tak se má zmenšit ze současných 34,83mm na 26,8mm, tedy o dobrých 8mm, cot je poměrně velký skok. Díky tomu bychom se tak mohli dočkat rozšíření infofunkcí ve stavovém řádku, do kterého by se mohly vrátit například údaje o procentuálním stavu baterie či podobné vychytávky. Za zmínku pak kromě výřezu stojí i přesunutí horního reproduktoru, který má mít tentokrát místo v ocelovém rámečku.

Dalším vcelku zajímavým detailem je přesunutí selfie kamerky z pravé strany výřezu na levou. Proč tomu tak je sice zdroje MacOtakara neprozradily, velmi pravděpodobně se však jedná o změnu vyžádanou úpravou vnitřního uspořádání komponentů související s přesunem reproduktoru. Jelikož však přesun selfie kamerky prakticky nikoho neovlivní, může být světu ve výsledku zcela jedno. Co se pak týče dalších detailů, například takový fotoaparát se zdá být beze změny- zde je však nutno říci, že makety MacOtakara se obecně fotoaparátům moc nevěnují nikdy, takže je vcelku pravděpodobné, že ten bude nakonec vypadat mírně jinak a nyní vidíme “jen” to, jakou část zad telefonu zabere.