Apple začal potichu upravovat aplikace pro watchOS 27. Některé dostanou aktualizaci přímo od něj

Apple se připravuje na vydání watchOS 27 a ještě před jeho oficiálním příchodem řeší poměrně zajímavý problém s aplikacemi třetích stran. Někteří uživatelé, kteří už testují watchOS 27 v betě, si totiž všimli, že některé jejich aplikace pro Apple Watch vůbec nefungují. Apple nyní problém vyřešil poměrně netradičním způsobem – postižené aplikace začal aktualizovat sám.
Vývojáři přitom nemusí dělat vůbec nic. Apple jejich aplikace automaticky zpracuje a následně je prostřednictvím App Store distribuuje jako novou verzi. V poznámkách k aktualizaci se přitom objeví poměrně jasná informace, že aplikace byla upravena přímo Apple kvůli kompatibilitě s watchOS 27.
Nejde o nové funkce
Důležité je, že Apple do těchto aplikací nepřidává žádné nové funkce ani nemění jejich obsah. Jde čistě o technickou úpravu, která má zajistit, aby aplikace fungovaly i po přechodu na watchOS 27. V poznámkách k aktualizaci se proto objevuje text ve smyslu: „Tato aplikace byla aktualizována společností Apple kvůli přípravě na kompatibilitu s watchOS 27. Neobsahuje žádné nové funkce.“
Podle informací Applu se problém týká některých aplikací, jejichž binární soubory obsahují část určenou pro architekturu arm64. Apple je proto musí před vydáním watchOS 27 znovu zpracovat, aby se na novém systému správně spouštěly.
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Vývojáři nemusí nic řešit
Na celé věci je asi nejzajímavější právě to, že Apple tentokrát převzal část práce za vývojáře. Ti nemusí vydávat novou verzi aplikace ani upravovat její kód. Apple jednoduše vezme existující aplikaci a provede potřebnou úpravu na své straně. Společnost přitom podle informací pro vývojáře plánuje celý proces dokončit nejpozději 31. srpna. Má tak ještě několik dní na to, aby všechny postižené aplikace připravila před veřejným vydáním watchOS 27.
watchOS 27 přinese velké změny
Apple přitom letos watchOS výrazně přepracoval. Dorazí například nový Dynamic App Grid, sjednocená aplikace Find My, nové možnosti Smart Stack a výrazně chytřejší Siri AI. Workout Buddy navíc nově dokáže fungovat i bez připojeného iPhone.
Právě větší změny v systému mohou být jedním z důvodů, proč Apple chce mít kompatibilitu aplikací vyřešenou ještě před jeho veřejným vydáním. Zajímavé je také to, že watchOS 27 poměrně výrazně omezuje podporu starších Apple Watch. Aktualizaci dostanou Apple Watch Series 9 a novější, Apple Watch Ultra 2 a novější a Apple Watch SE 3. Starší Series 6 až Series 8, původní Ultra a SE 2 už podporovány nejsou.
Za mě je ale samotný způsob řešení docela sympatický. Pokud Apple dokáže opravit kompatibilitu aplikací bez toho, aby vývojáři museli vydávat další aktualizace, ušetří tím práci nejen jim, ale v konečném důsledku i uživatelům. A hlavně je dobře, že Apple problém řeší ještě před vydáním watchOS 27, nikoliv až ve chvíli, kdy by tisíce lidí zjistily, že jim po aktualizaci přestala fungovat oblíbená aplikace.