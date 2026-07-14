Apple vydal 1. veřejné bety iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27 a tvOS 27

Pokud patříte mezi fanoušky beta verzí operačních systémů od Applu, ale dáváte přednost veřejným betám před těmi vývojářskými, právě nastal váš čas. Apple totiž dnes v noci zpřístupnil první Public Bety všech svých nejnovějších operačních systémů. K dispozici jsou tak iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27 i tvOS 27, které si nyní mohou nainstalovat všichni uživatelé zapojení do veřejného beta programu.
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Veřejné bety jsou obecně považovány za výrazně vhodnější pro běžné uživatele než jejich vývojářské protějšky. Apple je totiž uvolňuje až ve chvíli, kdy mají za sebou několik kol testování a oprav, díky čemuž bývají stabilnější a spolehlivější při každodenním používání. Ani tentokrát tomu není jinak – letošní Public Bety vycházejí až po čtvrtých vývojářských betách.
Co se týče novinek, žádná překvapení nečekejte. Public Bety přinášejí prakticky stejné funkce a změny jako aktuální vývojářské bety, takže si můžete vyzkoušet všechny novinky, které Apple představil na letošní konferenci WWDC. Stále je však potřeba počítat s tím, že jde o nefinální software, a proto se jeho instalace na primární zařízení doporučuje jen těm, kteří jsou ochotni případné chyby nebo nižší stabilitu akceptovat.