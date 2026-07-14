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Apple vydal 1. veřejné bety iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27 a tvOS 27

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Pokud patříte mezi fanoušky beta verzí operačních systémů od Applu, ale dáváte přednost veřejným betám před těmi vývojářskými, právě nastal váš čas. Apple totiž dnes v noci zpřístupnil první Public Bety všech svých nejnovějších operačních systémů. K dispozici jsou tak iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27 i tvOS 27, které si nyní mohou nainstalovat všichni uživatelé zapojení do veřejného beta programu.

iOS 27 22 iOS 27 22
iOS 27 20 iOS 27 20
iOS 27 17 iOS 27 17
iOS 27 18 iOS 27 18
iOS 27 19 iOS 27 19
iOS 27 16 iOS 27 16
iOS 27 8 iOS 27 8
iOS 27 7 iOS 27 7
iOS 27 6 iOS 27 6
iOS 27 1 iOS 27 1
iOS 27 5 iOS 27 5
iOS 27 4 iOS 27 4
iOS 27 15 iOS 27 15
iOS 27 14 iOS 27 14
iOS 27 13 iOS 27 13
iOS 27 12 iOS 27 12
iOS 27 10 iOS 27 10
iOS 27 11 iOS 27 11
iOS 27 9 iOS 27 9
iOS 27 3 iOS 27 3
iOS 27 2 iOS 27 2
iOS 27 21 iOS 27 21
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Veřejné bety jsou obecně považovány za výrazně vhodnější pro běžné uživatele než jejich vývojářské protějšky. Apple je totiž uvolňuje až ve chvíli, kdy mají za sebou několik kol testování a oprav, díky čemuž bývají stabilnější a spolehlivější při každodenním používání. Ani tentokrát tomu není jinak – letošní Public Bety vycházejí až po čtvrtých vývojářských betách.

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Co se týče novinek, žádná překvapení nečekejte. Public Bety přinášejí prakticky stejné funkce a změny jako aktuální vývojářské bety, takže si můžete vyzkoušet všechny novinky, které Apple představil na letošní konferenci WWDC. Stále je však potřeba počítat s tím, že jde o nefinální software, a proto se jeho instalace na primární zařízení doporučuje jen těm, kteří jsou ochotni případné chyby nebo nižší stabilitu akceptovat.

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Diskuze
watchOS 27

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