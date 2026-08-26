Apple Watch 12 se zaměří hlavně na sport a zdraví

O Apple Watch 12 jsme se toho v posledních týdnech dozvěděli už poměrně dost a jak se zdá, příliv úniků zatím nebere konce. Nyní totiž přihazuje další střípek do skládačky reportér Mark Gurman z Bloombergu, podle jehož nejnovějších informací se Apple u letošní generace zaměří zejména na vylepšení sledování sportovních aktivit. Pokud jste však čekali zásadní revoluci, očekávání raději kroťte. Gurman letošní změny celé řady označuje za spíše menší. De facto tak opakuje to, co tvrdil už v červenci, kdy uvedl, že Apple Watch Series 12 mají nabídnout především vyšší výkon spolu s lepším sledováním zdravotních a fitness údajů, zatímco zásadní změna designu se letos nechystá.
Přesnější měření místo nového designu
Co přesně si máme pod vylepšeným sledováním sportu představit, zatím bohužel Gurman neprozradil. Může jít například o přesnější vyhodnocování jednotlivých aktivit, lepší práci se získanými daty nebo nové metriky, které Apple Watch při sportování nabídnou. V tuto chvíli jsou to ale pouze naše spekulace. Jakékoliv konkrétní funkce zatím známé nejsou.
Právě tento směr mi však u Apple Watch dává docela smysl. Apple už totižmá v hodinkách obrovské množství senzorů a v posledních letech stále více ukazuje, že nemusí nutně přidávat další hardware, aby dokázal ze současného vybavení vytěžit nové informace. Lepší algoritmy a výkonnější čip tak mohou být pro sportovce ve výsledku zajímavější než další kosmetická změna vzhledu.
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Revoluce přijde až později
Pokud jste naopak doufali, že Series 12 přinesou zásadně přepracované tělo, letos se jej podle všeho nedočkáte. Gurman už dříve uvedl, že Apple Watch Series 12 ani Apple Watch Ultra 4 nemají přinést významnější designové změny proti současným Series 11 a Ultra 3. Hlavní posun tak máme hledat především uvnitř hodinek.
Apple nicméně podle dalších informací už pracuje na podstatně radikálnější budoucnosti Apple Watch a zvažuje pro další generace výrazně přepracované konstrukce. Letošní Series 12 tak zřejmě budou jednou z posledních evolučních generací před větší změnou.
Ve výsledku tedy začínají Apple Watch Series 12 působit jako klasický „S“ upgrade, kdy na ruce možná rozdíl proti předchůdci téměř nepoznáte, při každodenním používání a především sportování už by ale znatelný být mohl. A přiznám se, že pokud Apple skutečně dokáže zpřesnit měření aktivit a nabídnout smysluplnější fitness data, je to za mě mnohem důležitější změna než další milimetr ubrané tloušťky nebo mírně pozměněné tělo.
Hlavně něco podobného jako má Garmin Body battery, případně doporučení po tréninku na regeneraci a ne že když jeden den jste 8 hodin na kole, tak vám hodinky druhý den napíší: Výborně Jan, včera jsi překonal 3000kcal, dokážeš to dneska zase? To je na hození hodinek o zeď.