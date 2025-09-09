Apple představil Apple Watch SE 3!

Apple na své letošní podzimní Keynote právě představil nové Apple Watch SE třetí generace. Nejnovější model „nízkonákladových“ chytrých hodinek se letos opět o něco více přiblížil standardu. Co všechno nabízí?
Nové Apple Watch SE 3 jsou osazené čipem S10 a nabídnou Always-On displej s podporou funkce rozsvícení po zvednutí zápěstí. Samozřejmostí je také podpora dvojitého poklepání. Co se funkcí týče, mohou se uživatelé těšit na klasické užitečné vychytávky, jako je rozpoznání pádu a detekce autonehody, sledování cyklu nebo třeba sledování spánku včetně detekce spánkové apnoe.
Fotogalerie
Vůbec poprvé získávají Apple Watch SE 3 také hlasitý reproduktor, který si odehrál svou premiéru u loňských Apple Watch Series 10. Nabíjení bude letos oproti předchozím generacím dvojnásobně rychlejší, na 8 hodin provozu se dostanete za pouhých patnáct minut nabíjení. Na plné nabití by měla baterie Apple Watch SE 3 vydržet 18 hodin. Apple Watch SE 3 budou k dostání v černé (Midnight) a stříbrné (Starlight) variantě, samozřejmostí jsou 100 % recyklované materiály.