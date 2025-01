O čem se šeptá u Applu: Apple Watch SE 3, HomePod Mini 2 a nová Apple TV

Leden roku 2025 se pomalu přehoupl do své druhé poloviny. To kromě jiného také znamená, že se opět o něco intenzivnější začíná mluvit o budoucích Apple keynotes včetně toho, kdy se uskuteční, případně jakým jiným způsobem by cupertinská společnost mohla představit své příští novinky na poli hardwaru, softwaru a služeb. Právě budoucím novinkám – jmenovitě pak Apple Watch SE třetí generace, HomePodu Mini druhé generace a nové Apple TV – bude věnovaný náš dnešní souhrn spekulací, úniků a analýz.

Apple Watch SE třetí generace

Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg bude třetí generace hodinek Apple Watch SE uvedena na trh ještě letos a kromě jiného také nabídne nový vzhled. Ve svém newsletteru s názvem Power On Gurman tento týden zmínil mezi mnoha novými produkty, které společnost Apple plánuje uvést na trhu v průběhu letošního roku, také Apple Watch SE třetí generace. Žádné konkrétnější podrobnosti, týkající se designu, zatím nicméně neuvedl. V září Gurman uvedl, že příští Apple Watch SE by mohly mít plastový kryt – podobně jako měl barevný iPhone 5c z doby před deseti lety. V té době uvedl, že společnost Apple čelila některým „nákladovým a kvalitativním problémům“ při přechodu z hliníkového pouzdra na plastové, ale věřil, že projekt stále pokračuje. V newsletteru z tohoto týdne se už ale o plastu nezmínil.

Cenově dostupné hodinky Apple Watch SE s barevným plastovým designem by mohly zaujmout rodiče, kteří chtějí hodinky Apple Watch koupit svému dítěti. Kromě designových změn příští Apple Watch SE pravděpodobně nabídnou nový čip, takže jejich výkon by se oproti aktuálnímu modelu mohl zvýšit. Uvedení hodinek Apple Watch SE 3 na trh lze očekávat v září.

HomePod Mini 2 a nová Apple TV – datum vydání

Mark Gurman z agentury Bloomberg nedávno uvedl, že společnost Apple plánuje letos vydat nové modely HomePod mini a Apple TV. Nyní dokonce uvedl o něco užší časový rámec. V nejnovějším vydání svého newsletteru Power On Gurman mimo jiné uvedl, že společnost Apple v současné době usiluje o uvedení nových modelů HomePodu mini a Apple TV. Stát by se tak mělo zhruba ke konci letošního roku. Nový HomePod mini a Apple TV budou součástí přepracovaného plánu chytré domácnosti společnosti Apple, který údajně pro letošní rok zahrnuje také zcela nový domácí rozbočovač, po němž bude následovat chytrý zvonek či zámek s Face ID a bezpečnostní kamera. Poslední dva jmenované produkty mají ale spatřit světlo světa až v příštím roce.

Gurmanem zmíněný časový rámec naznačuje, že zařízení budou vydána někdy v období od září do listopadu, nikoliv v březnu až dubnu nebo na červnové konferenci WWDC 2025. Obě zařízení by měla být vybavena vlastním kombinovaným čipem Wi-Fi a Bluetooth společnosti Apple. Gurman dále uvedl, že čip nabídne podporu Wi-Fi 6E, která s kompatibilním routerem rozšiřuje možnosti Wi-Fi 6 na frekvenci 6 GHz. To může přispět k vyšší rychlosti Wi-Fi a nižší latenci ve srovnání s Wi-Fi 6. Mezi další potenciální změny, které přijdou s příští Apple TV, patří novější čip řady A, který nabízí vyšší výkon než současný čip A15 Bionic, nebo třeba vestavěná kamera pro videohovory FaceTime.

Pokud jde o HomePod mini, ten pravděpodobně nabídne novější čip řady S pro vyšší výkon, lepší kvalitu zvuku a nové barevné varianty. Současný HomePod mini byl vydán v listopadu 2020 a používá čip S5 z hodinek Apple Watch Series 5. Uvedením těchto zařízení později v roce 2025 by si Apple ponechal prostor pro několik dalších údajných produktových představení na začátku roku, včetně nových verzí MacBooku Air, iPhonu SE, AirTagu, základního iPadu a dalších.