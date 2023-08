HomePod mini 2: Vše, co o něm nyní víme

Apple HomePod mini je tu s námi již téměř tři roky, což vyvolává otázky stran budoucnosti levného chytrého reproduktoru z cupertinské dílny i toho, co by jeho další generace mohla nabídnout. Zde nabízíme souhrn aktuálně dostupných informací a dedukcí založených na dosavadních postupech společnosti.

HomePod mini byl oznámen v říjnu 2020 společně s iPhonem 12. O necelý půlrok později Apple ukončil výrobu původního HomePodu a ponechal jeho menšího bratříčka jako jediného v nabídce až do začátku letošního roku, kdy jsme se dočkali přepracované verze původního HomePodu, HomePodu 2.

Mark Gurman z agentury Bloomberg jako první upozornil, že Apple pracuje na druhé generaci HomePodu mini již v srpnu 2022. Od té doby však vyjádřil skepsi ohledně toho, co by nový HomePod mini mohl nabídnout, jelikož „nejnovější HomePod neobsahuje žádné nové významné funkce, které by již nebyly v modelu mini za 99 dolarů“.

Druhá generace HomePodu mini by pravděpodobně mohla přinést funkci Handoff s nižší latencí, pokrok po zvukové stránce, vylepšené mikrofony a čip S7, S8, S9 nebo dokonce S10. Mnoho požadavků Siri je zpracováváno lokálně, což ve výsledku znamená, že by lepší čip mohl citelně prospět rychlosti odezvy. U nového HomePodu mini se nabízí také možnost upgradu specifikací, jako například podpory Wi-Fi 6E.

Současný nejmenší chytrý reproduktor Applu disponuje čipem S5 z hodinek Apple Watch Series 5 a první generace Apple Watch SE. Předpokládá se, že koncem roku 2024 budou představeny hodinky Apple Watch Series 10 osazené S10, pročež je to nejpokročilejší čip, který by Apple mohl zařízení reálně poskytnout.

HomePod 2 z roku 2023 je poháněn čipem S7, tedy stejným, který byl k tomuto účelu použit v hodinkách Apple Watch Series 7 z roku 2021. Navzdory uvedení čipu S8 v Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra a druhé generaci Apple Watch SE koncem roku 2022 se u něj Apple rozhodl sáhnout k S7. To naznačuje, že by podobný přístup mohl zvolit i v případě druhé generace HomePodu mini, pročež by do vínku nejnovější variantu nedostal.

Čipy S6, S7 a S8 jsou v zásadě stejné a vycházejí z A13 Bionic. Očekává se, že S9 bude založen na čipu A15 Bionic, což povede k výraznému zvýšení výkonu i účinnosti. Čip S6, S7 nebo S8 by byl pro HomePod mini pozoruhodným upgradem, ovšem S9 nebo S10 by mohl poskytnout prostor pro ještě zásadnější vylepšení.

Zdá se také velmi pravděpodobné, že nový HomePod mini bude dodáván v osvěženém výběru barevných variant. Současné zařízení je nabízeno ve vesmírně šedé, modré, žluté, bílé a oranžové barvě. U reinkarnovaného HomePodu 2 Apple vyměnil vesmírně šedou Space Gray za odstín Midnight, pročež by pro toto provedení byla skvělým kandidátem také nová generace HomePodu mini.

V únoru analytik Apple Ming-Chi Kuo uvedl, že společnost zahájí hromadné dodávky druhé generace HomePodu mini v druhé polovině roku 2024. Ve hře je ovšem také varianta, že by Apple mohl s jeho uvedením počkat až do debutu třetí generace HomePodu plné velikosti, zejména nabídne-li společně s ním množství nových funkcí. Podle Kuoa cupertinský gigant aktualizovanou verzi HomePodu také vyvíjí. Ta se bude moci pochlubit 7″ displejem, přičemž by mohla spatřit světlo světa v průběhu příštího roku.

