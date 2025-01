Apple Watch SE 3 dorazí již letos a nabídnou tyto skvělé novinky!

Zatímco v loňském roce jsme na příchod 3. generace Apple Watch SE i přes mnohé spekulace o jejich zářijovém představení čekali marně, letos by tomu mělo být alespoň dle skvěle informovaného reportéra Bloombergu Marka Gurmana jinak. Třetí generace levných Apple Watch je totiž i podle jeho zdrojů pro letošní rok v plánu a to s řadou příjemných upgradů, které fanoušky této řady dost možná přimějí k přechodu. A nejen ty.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že Apple Watch SE 3 dorazí letos s přepracovaným designem a přestože blíže neupřesnily, o jaký vzhled se má jednat, vzhledem k tomu, že se v minulosti jednalo vždy o recyklát prémiové verze s horšími specifikacemi, je pravděpodobné nasazení designu Apple Watch Series 10. V minulosti se nicméně spekulovalo i o tom, že je Apple představí v plastové variantě, díky čemuž by byl schopen ještě více srazit jejich cenu. Je proto možné, že se dočkáme kombinace obojího – tedy designu Series 10 a plastového šasi namísto hliníkového.

Dalším upgradem SE 3 pak bude samozřejmě nasazení výkonnějšího čipu, díky kterému budou hodinky rychlejší, přičemž ve hře je i podpora nové verze rychlonabíjení, kterou přinesly právě Series 10. Díky tomu by se tak mohly SE 3 nabít z 0 na 80 % za 30 minut a 15 minut by jim pak stačilo na 8 hodin normálního provozu, 8 minut pak na 8 hodin sledování spánku. Mezi další vylepšení by pak měly patřit „nové“ zdravotní funkce, respektive pak zdravotní funkce, které již nabízí starší modely Apple Watch. Bližší informace ale zatím k dispozici nejsou a my tak můžeme jen hádat, co vše se Applu do jeho vstupenky do světa Apple Watch podaří vměstnat.