Věděli jste o tomto skrytém vtípku z The Last of Us v Googlu? Fanoušci budou nadšení

Že má Google smyslu pro humor není absolutně žádným tajemstvím. Ostatně, skryté vtípky založené na vypsání různých frází do vyhledávače jsou v něm opravdu časté. Zkuste do něj napsat třeba „askew“ nebo „do a barrel roll“ a uvidíte, co se stane. Vedle těchto notoricky známých easter eggs však dokáže občas překvapit něčím docela unikátním. Věděli jste třeba o tom, že jeden z těchto skrytých vtípků potěší hlavně fanoušky legendární post-apokalyptické hry (a dnes už i fenomenálního seriálu) The Last of Us? Pokud ne, pak jste tu správně. Do vyhledávače totiž schoval nenápadné, ale o to trefnější velikonoční vajíčko, které přímo odkazuje na ikonické prvky světa plného cordycepsové nákazy.

Fotogalerie The Last of Us Easter Egg 1 The Last of Us Easter Egg 2 The Last of Us Easter Egg 6 The Last of Us Easter Egg 3 The Last of Us Easter Egg 4 The Last of Us Easter Egg 5 The Last of Us Easter Egg 7 Vstoupit do galerie

Stačí do Googlu zadat frázi „The Last of Us“ – a chvíli počkat. Někde na obrazovce se následně objeví malá ikonka houby. Po kliknutí začne celá stránka pomalu zarůstat známou houbovou infekcí, která pohlcuje vše, co jí přijde do cesty přesně jako ve hře nebo seriálu. Kliknutí lze opakovat a sledovat, jak se nákaza šíří vyhledáváním, pohlcuje odkazy a zakrývá výsledky. K dokonalosti pak chybí snad už jen Joel s Ellie, kteří by se prodírali mezi titulky.

Je fascinující, jak Google dokáže i takhle jednoduše připomenout, že technologie a popkultura jdou ruku v ruce, a že i „obyčejné“ vyhledávání může nabídnout malé překvapení. Ačkoliv jde o drobnost, fanouškům to udělá radost a přiznejme si, kdo by si nepřál, aby byl internet občas o chlup zábavnější? Pokud tedy máte příběh kolem Joela a Ellie rádi a třeba právě hltáte 2. sérii seriálu na Max, určitě zadejte si „The Last of Us“ do Googlu a připravte se na digitální invazi cordycepsu.