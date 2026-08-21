Apple Watch se vrací k luxusu. Apple má letos znovu nabídnout keramickou verzi

Apple Watch Series 12 sice podle dosavadních úniků nebude žádnou revolucí, přesto by mohla nabídnout jednu velmi zajímavou novinku. Do nabídky se totiž možná po několika letech vrátí keramické provedení. A tentokrát už nejde jen o jeden osamocený únik, protože o návratu keramiky nyní znovu informoval známý leaker Kosutami.
Právě to je na celé věci poměrně zajímavé. O keramických Apple Watch se totiž začalo mluvit už před několika týdny, kdy s touto informací přišel reportér Mark Gurman z Bloombergu. Kosutami nyní jeho tvrzení potvrdil s tím, že keramické Apple Watch Series 12 skutečně dorazí.
Keramika se vrací po šesti letech
Apple keramiku poprvé použil u Apple Watch Edition Series 2 v roce 2016. Tehdy šlo o bílou variantu, o rok později se přidala také šedá. Keramické provedení se následně objevilo ještě u Apple Watch Series 5, ale s příchodem Series 6 v roce 2020 z nabídky definitivně zmizelo.
Pokud se tedy informace potvrdí, půjde po šesti letech o poměrně překvapivý návrat. A osobně musím říct, že právě keramické Apple Watch mi vždy přišly jako jedna z nejhezčích variant, které Apple u svých hodinek nabízel. Je to materiál, který na ruce působí výrazně luxusněji než běžný hliník a zároveň má velmi specifický vzhled. Navíc je keramické tělo extrémně odolné, díky čemuž jsou tak hodinky vhodné i pro nejnáročnější uživatele, kteří přitom z nějakého důvodu nesnesou Apple Watch Ultra.
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Levná záležitost to nebude
Samozřejmě je tu jeden poměrně zásadní háček. Keramické Apple Watch nikdy nebyly zrovna levné. Například keramické Apple Watch Series 5 ve velikosti 40 mm stály ve své době 1 299 dolarů, zatímco větší 44mm varianta vyšla na 1 349 dolarů. Pro srovnání, základní Apple Watch Series 5 tehdy začínaly na 399 dolarech.
Pokud tedy Apple keramiku skutečně vrátí, rozhodně bych nečekal, že půjde jen o další barevnou variantu za pár tisíc korun navíc. Spíš se může znovu jednat o prémiové provedení určené pro zákazníky, kteří chtějí něco opravdu speciálního. Samotné Apple Watch Series 12 by přitom podle dosavadních informací neměly projít zásadní změnou designu. Apple má údajně pokračovat spíše v evolučním přístupu a zaměřit se hlavně na výkon, nové barvy, řemínky a zdravotní a fitness funkce.
Právě keramická verze by tak mohla být jedním z nejzajímavějších překvapení letošní generace. Apple ji však zatím samozřejmě oficiálně nepotvrdil. Podle současných úniků by se ale mohla objevit už letos na podzim společně s Apple Watch Series 12. A pokud se tak skutečně stane, já bych se rozhodně nezlobil. Po letech hliníku a dalších materiálů by návrat keramických Apple Watch mohl být přesně tím malým luxusem, který letošní generaci dodá trochu zajímavější nádech.