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Apple Watch se vrací k luxusu. Apple má letos znovu nabídnout keramickou verzi

Apple Watch
J. FilipJiří Filip
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Apple Watch Series 12 sice podle dosavadních úniků nebude žádnou revolucí, přesto by mohla nabídnout jednu velmi zajímavou novinku. Do nabídky se totiž možná po několika letech vrátí keramické provedení. A tentokrát už nejde jen o jeden osamocený únik, protože o návratu keramiky nyní znovu informoval známý leaker Kosutami.

Právě to je na celé věci poměrně zajímavé. O keramických Apple Watch se totiž začalo mluvit už před několika týdny, kdy s touto informací přišel reportér Mark Gurman z Bloombergu. Kosutami nyní jeho tvrzení potvrdil s tím, že keramické Apple Watch Series 12 skutečně dorazí.

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Keramika se vrací po šesti letech

Apple keramiku poprvé použil u Apple Watch Edition Series 2 v roce 2016. Tehdy šlo o bílou variantu, o rok později se přidala také šedá. Keramické provedení se následně objevilo ještě u Apple Watch Series 5, ale s příchodem Series 6 v roce 2020 z nabídky definitivně zmizelo.

Pokud se tedy informace potvrdí, půjde po šesti letech o poměrně překvapivý návrat. A osobně musím říct, že právě keramické Apple Watch mi vždy přišly jako jedna z nejhezčích variant, které Apple u svých hodinek nabízel. Je to materiál, který na ruce působí výrazně luxusněji než běžný hliník a zároveň má velmi specifický vzhled. Navíc je keramické tělo extrémně odolné, díky čemuž jsou tak hodinky vhodné i pro nejnáročnější uživatele, kteří přitom z nějakého důvodu nesnesou Apple Watch Ultra. 

apple-watch-ceramic-ijustine apple-watch-ceramic-ijustine
Apple Watch v keramické verzi Apple Watch Series 5 Ceramic 1
Apple Watch v keramické verzi Apple Watch Series 5 Ceramic 2
Apple watch ceramic prototype Apple watch ceramic prototype
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Levná záležitost to nebude

Samozřejmě je tu jeden poměrně zásadní háček. Keramické Apple Watch nikdy nebyly zrovna levné. Například keramické Apple Watch Series 5 ve velikosti 40 mm stály ve své době 1 299 dolarů, zatímco větší 44mm varianta vyšla na 1 349 dolarů. Pro srovnání, základní Apple Watch Series 5 tehdy začínaly na 399 dolarech.

Pokud tedy Apple keramiku skutečně vrátí, rozhodně bych nečekal, že půjde jen o další barevnou variantu za pár tisíc korun navíc. Spíš se může znovu jednat o prémiové provedení určené pro zákazníky, kteří chtějí něco opravdu speciálního. Samotné Apple Watch Series 12 by přitom podle dosavadních informací neměly projít zásadní změnou designu. Apple má údajně pokračovat spíše v evolučním přístupu a zaměřit se hlavně na výkon, nové barvy, řemínky a zdravotní a fitness funkce.

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Právě keramická verze by tak mohla být jedním z nejzajímavějších překvapení letošní generace. Apple ji však zatím samozřejmě oficiálně nepotvrdil. Podle současných úniků by se ale mohla objevit už letos na podzim společně s Apple Watch Series 12. A pokud se tak skutečně stane, já bych se rozhodně nezlobil. Po letech hliníku a dalších materiálů by návrat keramických Apple Watch mohl být přesně tím malým luxusem, který letošní generaci dodá trochu zajímavější nádech.

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Zdroj
Diskuze
Apple Watch SE

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