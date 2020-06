Apple Watch SE? Podle analytika jedna z možných cest budoucího úspěchu Applu

Přestože jsou Apple Watch prodejně mimořádně úspěšné, prostor na zlepšení tu stále je. Jak přesně jej chce Apple využít sice v tuto chvíli nevíme, zato však máme jasno v tom, jak by se pokusili ještě více rozpumpovat prodeje analytici z Bernstein. A proč se s vámi chceme o jejich recept podělit? Protože je snad tím nejbizarnějším, který jsme měli tu čest v poslední době vidět.

Při pohledu na nabídku Appu se rozhodně nedá říci, že by byl výběr Apple Watch mizerný. Vybírat totiž můžeme jak z dražších top modelů ve formě nejnovějších Series 5 (s různými materiály těla v zahraničí), tak i levnějších a starších modelů – nyní konkrétně z Apple Watch Series 3. To však není podle analytiků Bernstein zcela optimální a proto navrhují, aby Apple do své nabídky zařadil další model, který se bude ve své podstatě podoba iPhonu SE. Jednat by se mělo konkrétně o Apple Watch za cenu kolem 250 dolarů, které by měly vycházet z top modelu, avšak lišily by se od něj určitými omezeními. Těmi by cílil například na seniory, děti či obecně méně náročné uživatele, kteří by po nich sáhli mnohem raději než po nejnovějším a nejdražším modelu a zároveň než po nejstarším a nejlevnějším modelu. Díky tomu by prodejnost hodinek vyletěla strmě vzhůru – podle analytiků klidně na desetinásobek.

Je otázkou, do jaké míry je plán zrealizovatelný a do jaké nikoliv. Analytici totiž ve své zprávě uvádí například to, že by se mohly “Apple Watch SE” zaměřovat na monitoring zdraví v čele s EKG, srdečním tepem, pohybem či měřením hladiny cukru v krvi. Právě poslední zmiňovaná funkce je však dle dostupných informací jednak v plenkách a jednak je prakticky jasné, že až jí Apple nasadí, bude dostupná jen na top modelech, protože se bude jednat o skutečnou revoluci. U top modelů pak kvůli tomu velmi pravděpodobně zůstane i dalších pár let, stejně jako tomu je u Face ID a jeho neimplementaci na iPhone SE.

Podtrženo, sečteno – vize analytiků se může jevit jako naprosto parádní, avšak její realizace by pro Apple nebyla rozhodně ničím jednoduchým. Musel by totiž najít dokonalou rovnováhu mezi top modely, “SE” verzemi a možná i levnými modely, do které by se podepsaly jak jejich funkce, tak i ceny. Podobná produktová politika by navíc zřejmě znamenala, že by musely top modely Apple Watch přinášet rok co rok revoluční funkce, o které by bylo možné “SE modely” okleštit. Pokud by tomu tak totiž nebylo, pak by ztratily smysl.