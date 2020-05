6 věcí, které první Apple Watch oproti těm nejnovějším neuměly

V případě Apple Watch máme za sebou jíž šest různých generací těchto chytrých hodinek. Za tu dobu si Apple Watch samozřejmě prošly různými a výraznými změnami, a to jak těmi designovými, tak hardwarovými. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 6 věcí, které první verze Apple Watch oproti těm nejnovějším, tedy Series 5, neuměly.

EKG

Jedna z nejužitečnějších funkcí, která je u novějších Apple Watch k dispozici, je možnost pořízení EKG, tedy elektrokardiogramu. Této funkce jsme se dočkali s příchodem Apple Watch Series 4, nutno ale podotknout, že EKG nebylo k dispozici ve všech státech ihned po startu prodeje. Než jsme se zpřístupnění EKG dočkali v Česku, tak to nějakou dobu trvalo, ostatně podobně, jako u jiných funkcí a služeb od Applu. Senzor pro EKG je zabudován v digitální korunce, záznam lze poté spustit v samostatné aplikaci EKG na Apple Watch. Po spuštění stačí třicet sekund podržet na digitální korunce prst a uklidnit se. Apple Watch vám poté sdělí výsledek. Navíc k tomu dokáží jablečné hodinky zjistit srdeční fibrilaci síní a výsledek můžete jednoduše sdílet ve formátu PDF.

Detekce pádu

Další funkcí, která už nejednou zachránila lidský život, je Detekce pádu. I v tomto případě platí, že se této funkce dočkaly až Apple Watch Series 4 a novější. Na starších Apple Watch byste tedy Detekci pádu hledali marně. Funkce Detekce pádu, už podle svého názvu, dokáže detekovat pád osoby, která má Apple Watch na zápěstí. V případě, že dojde k detekci pádu a osoba se neozve do jedné minuty, tak dojde ke kontaktování tísňové linky a nouzových kontaktů, kterým se také zašle vaše přesná poloha. V opačném případě stačí na hodinkách zvolit, že jste v pořádku. Nutno podotknout, že je tato funkce defaultně deaktivovaná (pro osoby mladší 65 let). Aktivaci provedete v Nastavení -> SOS -> Detekce pádu.

Sledování lokace

Zdá se to jako nereálné, ale doopravdy se jedná o fakt – první Apple Watch s označením Series 0 jednoduše nedisponovaly GPS. Wi-Fi jste tak mohli na těchto hodinkách sdílet jen tehdy, pokud jste byli připojeni k Wi-Fi. Apple postupně do Apple Watch přidal kromě GPS také GLONASS, kompas a barometr. Díky všem těmto funkcím můžete s pomocí Apple Watch sdílet vaší přesnou lokaci – kdekoliv, kdykoliv a bez nutnosti připojení k Wi-Fi. Díky tomu nemusíte s sebou při aktivitách tahat iPhone, ale postačí vám jen Apple Watch, do kterých si můžete klidně nahrát vlastní hudbu, a tu poté streamovat do AirPods.

Apple Watch Series 5 vs Series 3:

Fotogalerie Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 FB Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 17 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 16 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 15 +15 Fotek Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 14 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 13 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 12 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 11 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 10 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 9 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 8 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 7 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 6 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 5 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 4 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 3 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 2 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 1 Vstoupit do galerie

Plavání

První Apple Watch sice byly voděodolné, ale nikoliv na nějaké vysoké úrovni – podle oficiálních informací od Applu jste je mohli jen postříkat. Větší odolnost proti vodě byla postupem času dodána a momentálně se můžete s Apple Watch v případě Series 5 ponořit až do hloubky 50 metrů. S novějšími Apple Watch si tedy můžete jít bez problémů zaplavat, ale můžete se s nimi také potápět. Nutno podotknout, že byste se s nimi neměli sprchovat, a to kvůli šamponům a mýdlům, které mohou voděodolnost narušit. Zároveň berte v potaz, že v případě poškození Apple Watch vodou vám Apple neuzná reklamaci – je to součástí jeho podmínek. Hodinky jsou tak vodotěsné, stejně jako iPhony, ale s odškodněním v případě poškození vodou nepočítejte.

Nejnovější ciferníky

S příchodem nových verzí operačního systému watchOS, který najdete v každých Apple Watch, přichází také nové ciferníky. Podobně jako v případě starších iPhonů, tak ani starší Apple Watch nepodporují novější watchOS. Dá se tvrdit, že prozatím všechny ciferníky, které kdy vyšly, podporují jen Series 4 a 5. Nejčastěji je to kvůli tomu, že se tedy dvě zmíněné generace dočkaly zvětšení displeje. Na menších displejích už by tak nové ciferníky byly příliš malé a nevkusné. Pokud tedy nejste s momentální dostupnou sadou ciferníků u vašich starších Apple Watch spokojeni, tak musíte jednoduše provést upgrade na novou generaci Apple Watch.

Fotogalerie Apple Watch ciferniky astronomie 5 Apple Watch animovane ciferniky 1 Apple Watch animovane ciferniky 3 Apple Watch animovane ciferniky 4 +6 Fotek Apple Watch animovane ciferniky 2 Apple Watch ciferniky astronomie 1 Apple Watch ciferniky astronomie 2 Apple Watch ciferniky astronomie 3 Apple Watch ciferniky astronomie 4 Vstoupit do galerie

Ukládání dat

To, o čem se v případě Apple Watch nemluví, je interní velikost paměti. V případě, že si kupujete jakýkoliv jiný produkt od Applu, tak si můžete zvolit velikost interní paměti. To samé však nelze říct v případě Apple Watch, kde je velikost interní paměti pevně stanovená. V případě prvních Apple Watch Series 0 jste si mohli do interní paměti uložit 8 GB různých dat. Postupem času však nemusí 8 GB všem dostačovat, a tak se v nejnovější generaci Series 5 nachází interní paměť o velikosti 32 GB, která dostačuje většině uživatelům a co si budeme nalhávat, mnoho průměrných uživatelů nemá takovou velikost paměti ani ve svých iPhonech.