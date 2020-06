Budoucí Apple Watch budeme zřejmě ovládat i pomocí zatínání svalů na ruce

Jablečné hodinky Apple Watch trhají všechny dosavadní rekordy a i přes současné nepříznivé podmínky si stále drží solidní růst. Za to může nejen cenová dostupnost, uživatelsky přívětivé prostředí a dokonalá propojenost s ekosystémem, ale i zdravotnické funkce a nejrůznější vychytávky, o nichž by si konkurence mohla nechat jen zdát. Přesto Apple neusíná na vavřínech a stále se snaží přijít na způsoby, jak zážitek ještě zlepšit. Toho by společnost mohla brzy docílit pomocí bezdotykových gest, která by mohla být prováděna pomocí senzorů, jenž by měřily elektrické signály ve svalech.

Apple je v mnoha ohledech králem inovací, a byť je v implementaci nových funkcí poměrně konzervativní, v patentech nechává plný průchod fantazii a často přichází s nadčasovými koncepty. Výjimkou není ani nejnovější patent, který popisuje nové způsoby ovládání Apple Watch. Jedním z nich by mohlo být i ovládání pomocí bezdotykových gest, které společnost zvažuje již delší dobu. Nejedná se ale o ledajaká gesta, v případě jablečných hodinek by totiž záměr uživatele prozrazovaly elektrické signály ve svalech, které by byly měřeny novými senzory. Celý systém by mohl fungovat podobně jako stávající probuzení hodinek, když uživatel zvedne ruku, aby se podíval na čas a nebo komunikoval se Siri s tím rozdílem, že místo zvedání ruky by například jen zaťal sval. Vše by tak bylo založeno výhradně na myoelektrických čidlech, schopný detekovat i ty nejmenší pohyby a včasně na ně zareagovat.

Ač tento termín zní poměrně složitě a komplikovaně, je to vcelku jednoduché. Ve svalech probíhají při jakémkoliv pohybu slabé elektrické signály uvnitř nervů, kterými se mozek snaží dát pokyn k patřičnému aktu. Tyto drobné náznaky by pak mohly detekovat zmíněné senzory, jenž by na základě nich vyhodnotily potenciálně žádanou akci uživatele. Nejedná se však zdaleka o jediné využití, jelikož myoelektrické senzory tu s námi jsou již pár let. A to v podobě augmentací a robotických protéz, jež lze ovládat právě pomocí těchto jemných signálů. A to aniž by uživatel musel vykonat jakoukoliv náročnou fyzickou interakci. Podobně by tedy fungoval i koncept Applu, jen s tím rozdílem, že by byla tyto čidla zabudována uvnitř Apple Watch a na základě náramku, řemínku či pásku obepínajícího celé zápěstí by se snažila určit záměr uživatele. Senzory by se navíc mohly skvěle doplňovat například s akcelerometry a dalšími snímači, na jejichž základě by byla data vyhodnocována. Nezbývá tedy než čekat, zda jablečná společnost tento ambiciózní nápad využije.