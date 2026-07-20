Apple vydal 4. bety iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 a dalších nových OS

Pokud testujete některý z nových operačních systémů Applu, jako jsou iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 a další, máme pro vás skvělou zprávu. Apple totiž před malou chvílí uvolnil čtvrté vývojářské bety těchto systémů, které by měly přinést další várku oprav, vylepšení i nových funkcí, na nichž v posledních týdnech pracoval. Aktualizaci nainstalujete klasicky přes Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru, kde by se vám již měly 4. bety zobrazit. Pokud si s instalací iOS 27 nevíte rady, připravili jsme pro vás podrobný návod. Stejným způsobem pak nainstalujete bety i na ostatní podporovaná zařízení, jelikož Apple už před několika lety zrušil dřívější komplikovaný proces instalace vývojářských verzí.
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Co všechno čtvrté vývojářské bety přinášejí zatím není jasné. Už nyní je ale instalujeme na naše redakční testovací zařízení, abychom všechny novinky důkladně prověřili. Jakmile objevíme cokoliv zajímavého, budeme vás o tom průběžně informovat.