Průzkum: Lidé mají o ohebný iPhone Ultra zájem, jeho cena je však pro ně problém

Skládací iPhone Ultra se pomalu blíží a jak se zdá, zájem o tuto novinku mezi lidmi rozhodně bude. Jak se však nyní ukazuje z nového průzkumu, vysoká cena může být obrovským prodejním zádrhelem.
Nový průzkum mezi 2605 dospělými Američany totiž ukázal, že zájem o první skládací iPhone rozhodně není zanedbatelný. Současně se ale ukazuje, že lidé jsou ochotni za něj zaplatit podstatně méně, než kolik má Apple podle dosavadních informací požadovat. Celkem 25 % respondentů uvedlo, že by o skládací zařízení Apple mělo zájem. Na první pohled to možná nevypadá nijak dramaticky, ale ve skutečnosti jde o poměrně zajímavé číslo. Průzkum totiž ukázal, že zájem o skládací iPhone má každý čtvrtý dospělý Američan.
Největší zájem mají mladší
Podle očekávání se zájem výrazně liší podle věkových skupin. Mezi Boomers projevilo zájem 13 % respondentů, u generace X to bylo 23 %. U Gen Z už ale číslo vzrostlo na 31 % a u Millennials dokonce na 32 %. Tyto výsledky přitom nejsou nijak překvapivé. Skládací telefony jsou totiž pořád relativně novou kategorií a mladší lidé jsou obecně ochotnější zkoušet nové typy zařízení. Apple navíc může mít výhodu v tom, že jeho první skládací telefon nebude pro mnoho zákazníků jen dalším skládacím telefonem, ale vůbec první možností, jak podobný formát vyzkoušet v rámci Apple ekosystému.
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Problémem je cena
Háček však může být cena. Průměrný respondent byl ochotný za skládací iPhone zaplatit pouze 781 dolarů. Nejvyšší částku uváděla Gen Z, a to 919 dolarů. Apple má však podle současných informací chtít za první skládací iPhone nejméně 2000 dolarů, přičemž některé spekulace dokonce hovoří o ceně kolem 2500 dolarů. To znamená, že očekávaná cenovka bude více než dvojnásobná oproti tomu, co jsou lidé podle průzkumu ochotni zaplatit, což je poměrně zásadní rozdíl. Člověk může být sice velmi nadšený z myšlenky skládacího iPhone, ale pokud má stát přes 2000 dolarů, může své nadšení poměrně rychle přehodnotit.
Čtvrtina je přesto zajímavý výsledek
Zároveň bych ale výsledky průzkumu nebral jako důkaz toho, že Apple se skládacím iPhone pohoří. Přeci jen, ochota zaplatit určitou částku v průzkumu nemusí přesně odpovídat tomu, co jsou lidé ochotni skutečně zaplatit, až se produkt objeví v obchodech. U nových produktů Apple se ostatně poměrně často ukazuje, že zákazníci nakonec utratí více, než původně tvrdili.
Navíc je potřeba počítat s tím, že první generace bude pravděpodobně cílit hlavně na technologické nadšence a zákazníky, kteří chtějí mít to nejlepší bez ohledu na cenu. Apple tak nemusí potřebovat, aby skládací iPhone kupovaly desítky procent uživatelů. Za mě je proto mnohem zajímavější právě oněch 25 %. Každý čtvrtý Američan totiž říká, že skládací iPhone chce. Pro Apple teď bude hlavním úkolem přesvědčit alespoň část z nich, že za něj opravdu stojí za to dát více než 2000 dolarů. A to může být při prvním pokusu o vstup do světa skládacích telefonů vůbec nejtěžší. A co vy, láká vás iPhone Ultra?