O čem se šeptá u Applu: iOS 27 a skládací iPhone

Apple se chystá na klíčové novinky: iOS 27 přinese krok k větší stabilitě, výkonu a chytřejší AI, zatímco pro rok 2026 firma připravuje zcela nový typ iPhonu. Zákulisní informace naznačují výrazné konstrukční inovace i prémiové ambice, ale konkrétní podoba této nové generace zařízení zatím zůstává zahalena tajemstvím.
iOS 27: evoluce, nebo revoluce?
iOS 27 se podle zákulisních informací ponese ve stejném duchu, v jakém kdysi Apple uvedl Mac OS X Snow Leopard – tedy s důrazem na kvalitu, stabilitu a celkovou kulturu systému. Po velkých designových změnách v iOS 26 tak přichází rok „úklidu“. Apple údajně pracuje na optimalizaci výkonu, rychlejších reakcích systému, úspornějším nakládání s baterií a opravách dlouhodobě hlášených chyb. Cílem je, aby se každodenní používání iPhonu stalo plynulejším a spolehlivějším, bez zbytečných záseků či chaotických momentů.
Výjimkou z této zdrženlivé strategie má být integrace nové generace umělé inteligence. iOS 27 podle úniků rozšíří AI do dalších vestavěných aplikací, vylepší Siri a nabídne nové způsoby vyhledávání či práce s informacemi přímo na zařízení. Velkou roli má hrát také chystaná služba Apple Health+, která nabídne personalizovaná zdravotní doporučení postavená na analýze dat a strojovém učení. AI tedy nebude jen marketingová nálepka, ale konkrétní nástroj, který má přinést praktičtější užitek.
První beta verze iOS 27 by se měly objevit krátce po vývojářské konferenci WWDC příští léto, s finálním vydáním tradičně na podzim. Vizuální revoluci nečekejme – Apple se spíš zaměří na vycizelování toho, co už funguje, a na postavení pevnějšího základu pro budoucí generace iPhonů. Pro uživatele to znamená méně hlučných novinek, ale více skutečných zlepšení, která poznají každý den.
Kolik bude stát skládací iPhone?
Apple svůj první skládací iPhone stále oficiálně nepředstavil, ale analytické odhady kreslí poměrně jasný obrázek: půjde o prémiové zařízení s vysokou cenou i ambicí stát se hvězdou trhu roku 2026. Podle nejnovější prognózy Arthura Liao z Fubon Research by se konečná cena mohla pohybovat kolem 2 399 dolarů, tedy na horní hranici očekávání. Nejde o překvapení – už dříve Ming-Chi Kuo odhadoval cenové rozpětí mezi 2 000 a 2 500 dolary a Mark Gurman z Bloombergu předpokládá částku blíže ke 2 000 dolarům.
Důvodem vysoké ceny mají být především použité komponenty. Apple údajně plánuje nasadit špičkový ohebný OLED panel a robustní prémiový pant, který má zajistit dlouhou životnost a minimální viditelnost ohybu. Právě tyto prvky posouvají finální částku směrem k nejdražšímu segmentu trhu. Design se má držet čistých linií a nabídnout především velký vnitřní displej doplněný o menší vnější obrazovku.
Podle odhadů by Apple mohl v roce 2026 prodat kolem 5,4 milionu kusů – a to i přesto, že se očekává pokles celosvětového zájmu o nové telefony. Foldables mají být podle analytiků jediným opravdu zářivým segmentem příští sezóny.
Co se týče fotoaparátů, skládací iPhone by měl nabídnout duální zadní sestavu s širokoúhlým a ultraširokým objektivem a dvě přední kamery pro různé režimy používání. Variabilní clona, plánovaná pro budoucí iPhone 18 Pro, by se však do první generace skládacího modelu pravděpodobně nedostala.
Fotogalerie
Skládací iPhone v procesu?
Apple podle nejnovějších zpráv výrazně pokročil ve vývoji svého prvního skládacího iPhonu, který by mohl dorazit v roce 2026. Podle informací serveru UDN zařízení vstoupilo do fáze engineering validation, což je klíčový krok před zahájením sériové výroby. Zásadní novinkou má být „knihové“ otevírání a – pokud se informace potvrdí – vůbec první skládací smartphone na trhu bez viditelného záhybu uprostřed displeje.
Apple údajně vyřešil problém s crease efektu díky kombinaci vlastního návrhu struktury panelu a speciální laminace. Vnitřní obrazovku sice dodává Samsung, ale konstrukční řešení je kompletně navržené Applem. Stejně tak pant, na kterém firma spolupracovala s dodavateli: využívá slitinu Liquid Metal, což umožňuje spojit vysokou odolnost s mimořádně tenkým profilem zařízení.
Chystaný název „iPhone Fold“ zní podle zdrojů velmi pravděpodobně a odpovídá i dosavadnímu označení v komunitě. Pokud Apple skutečně postupuje podle interního harmonogramu, je zářijová premiéra v roce 2026 stále reálná – ačkoli se dříve spekulovalo o možném odkladu.