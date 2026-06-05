Cook přiznal chybu! O nejlevnější MacBook je takový zájem, že Apple nestíhá vyrábět

Že se levný MacBook Neo trefil do černého, bylo jasné hned po jeho vydání v březnu. Nyní se však ukazuje, že zájem zákazníků šokoval i samotné vedení Applu. Tim Cook již koncem dubna přiznal, že odezva trhu byla naprosto neuvěřitelná a zároveň taková, kterou Apple absolutně nečekal a výrobu tak trochu podcenil, což nyní potvrzují i kroky v dodavatelském řetězci. Apple totiž musel kvůli neutichající poptávce podstatně navýšit výrobní kapacity.
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Deset milionů kusů ještě pro letošní rok
Analytik Ming-Chi Kuo v tomto týdnu sdělil, že Apple po vyhodnocení prvních týdnů prodejů změnil své původní plány. Objednávky na dodávky MacBooku Neo pro letošní rok se podle jeho informací zdvojnásobily (z původně plánovaných 5 milionů kusů rovnou na 10 milionů).
Sám Tim Cook uvedl, že v Applu sice byli před oznámením optimističtí, ale zájem výrazně podcenili. Neo navíc plní svou strategickou roli a v minulém čtvrtletí přivedl k jablečným počítačům rekordní počet úplně nových uživatelů.
Konkurence útočí na chybějící podsvícení a dotyk
Úspěch nejlevnějšího přenosného počítače od Applu, který v USA startuje na 599 dolarech (a pro studenty dokonce na 499 dolarech). A výrobci počítačů s Windowsem museli okamžitě reagovat.
Například Dell přispěchal s přepracovaným modelem XPS 13 s cenou od 699 dolarů. Ačkoliv Dell „sportovně“ uznal, že MacBook Neo je schopný stroj, který potvrdil obrovský hlad po prémiové kvalitě za dostupnou cenu, neodpustil si rýpnutí. Svůj notebook totiž propaguje s tím, že nabízí funkce, které na MacBooku Neo nenajdete (konkrétně dotykovou obrazovku a podsvícenou klávesnici).
Osobně mě tlak konkurence vůbec nepřekvapuje, protože MacBook Neo s mobilním čipem A18 Pro a hravými barvami jako Citrus či Blush vytvořil novou kategorii, kterou ostatní zkrátka ignorovat nemohou. Kdybych byl studentem, neváhám nad ním ani minutu.