Skládací iPhone je zase o něco blíž. Unikly fotky jeho základní desky

Apple sice svůj první skládací iPhone stále oficiálně nepředstavil, úniky kolem něj ale v poslední době nabírají na obrátkách. Nyní se na internetu objevily fotografie a video, které mají zachycovat základní desku připravovaného zařízení. A přestože jejich pravost zatím pochopitelně nelze potvrdit, některé detaily poměrně dobře zapadají do toho, co se o skládacím iPhone spekuluje už delší dobu.
Fotografie se objevily na sociálních sítích a čínských platformách. Na jednom ze zveřejněných snímků je základní deska dokonce popsána jednotlivými komponenty, mezi kterými má být procesor, konektor pantu nebo konektor pro flex kabel. Podobný diagram se následně objevil také na čínském fóru Baidu od společnosti MIJING, která se zabývá náhradními díly pro elektroniku.
Základní deska má potvrzovat netradiční konstrukci
Na samotných fotografiích samozřejmě není možné ověřit, zda skutečně pocházejí z továrny Apple nebo dodavatelského řetězce. Zajímavé ale je, že jednotlivé části odpovídají předchozím informacím o konstrukci skládacího iPhone.
Apple má totiž údajně základní desku umístit na pravou stranu zařízení a vnitřní prostor využít co nejefektivněji. Kabeláž tlačítek hlasitosti má například vést směrem nahoru namísto přes zadní část displeje. Cílem má být uvolnění co největšího prostoru pro displej a baterii.
Právě u skládacího telefonu je přitom každý milimetr extrémně důležitý. Apple má podle dosavadních úniků usilovat o tloušťku přibližně 4,5 milimetru v rozloženém stavu, takže konstrukce vnitřních komponent bude pravděpodobně jedním z největších technologických oříšků celého zařízení.
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Apple má použít A20 a obrovskou baterii
Podle současných informací bude skládací iPhone pohánět čip A20 vyráběný 2nm technologií. Apple má zároveň využít speciální pouzdření čipu, které umožní umístit paměť přímo k procesoru, GPU a Neural Engine.
Ještě zajímavější je baterie. Apple údajně pracuje s vysokohustotními články a kapacita by se mohla pohybovat někde mezi 5400 a 5800 mAh. To by byla vůbec největší baterie, jakou kdy iPhone dostal. Současný rekord přitom drží iPhone 17 Pro Max s kapacitou 5088 mAh. A právě baterie bude u tak tenkého zařízení zajímavá. Apple totiž potřebuje současně napájet dva displeje a další hardware skládací konstrukce, přičemž nechce výsledný telefon udělat zbytečně tlustý.
Dva fotoaparáty a Touch ID
Ústupky se naopak mají týkat fotoaparátů. Skládací iPhone má podle dosavadních informací dostat pouze dvojici zadních snímačů – hlavní a ultraširokoúhlý. Teleobjektiv se kvůli nedostatku prostoru údajně nevejde.
Apple má navíc kvůli velmi tenké konstrukci upustit od Face ID. Místo něj se má vrátit Touch ID integrované do bočního tlačítka, podobně jako u některých modelů iPad. To je mimochodem docela zajímavý kompromis. U telefonu, jehož cena má podle současných odhadů začínat někde mezi 2000 a 2500 dolary, bychom přirozeně čekali absolutní technologické maximum. Apple ale evidentně musí kvůli skládací konstrukci hledat kompromisy tam, kde by je u klasického iPhone hledat nemusel.
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Představení se blíží
Podle současných informací má skládací iPhone nabídnout přibližně 5,5″ vnější displej a 7,8″ vnitřní obrazovku. Po rozevření má tedy být velikostí velmi blízko iPad mini. Apple navíc údajně věnoval velkou pozornost pantu a snaze minimalizovat typický viditelný ohyb uprostřed displeje. Právě kvůli tomu se ostatně na první skládací iPhone čeká tak dlouho. Apple nechce přijít pouze s telefonem, který se dá přehnout, ale se zařízením, které bude působit jako skutečně propracovaný iPhone.
A nové fotografie základní desky jsou tak dalším signálem, že se jeho premiéra skutečně blíží. Pokud jsou uniklé snímky pravé, Apple už má konstrukci skládacího iPhone velmi daleko a zařízení se evidentně dostává do fáze, kdy začínají unikat konkrétní komponenty. Podle současných spekulací bychom se jeho představení měli dočkat už letos na podzim společně s iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max.