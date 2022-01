Jaké jsou rozdíly mezi evropskou a čínskou základní deskou iPhone

Když se rozhodnete pro zakoupení nového iPhonu, tak si vybíráte hlavně model, následně společně s barvou a kapacitou úložiště – nic dalšího nemusíte řešit. Většina z vás si možná myslí, že jednotlivé modely jablečných telefonů jsou naprosto totožné, protože když se jedná například o iPhone 13 Pro, tak je to prostě tento model a tím to hasne. Pravdou ale je, že existuje několik různých verzí jednotlivých modelů, které se mezi sebou v některých věcech liší.

Jak zjistit číslo modelu

Konkrétně má většina iPhonů čtyři nebo pět různých verzí jednoho modelu. Tyto verze jsou pak určené pro různé trhy. Pokud byste se chtěli dozvědět, jakou verzi modelu vašeho iPhonu máte, tak je nutné, abyste našli modelové číslo. To najdete jednoduše v Nastavení → Obecné → Informace, kde klepněte prstem na řádek Číslo modelu. Zde se vám pak objeví údaj, který začíná písmenem A, za kterým následují čtyři číslice. Například zmíněný iPhone 13 Pro má celkově pět těchto modelových čísel a každá verze je určená pro odlišný trh:

A2483 (Spojené státy americké);

(Spojené státy americké); A2636 (Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie);

(Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie); A2639 (kontinentální Čína, Hongkong, Macao);

(kontinentální Čína, Hongkong, Macao); A2640 (Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko);

(Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko); A2638 (ostatní země a oblasti).

U některých těchto verzí modelů se může nacházet určité omezení, především tedy co se týče podpory mobilní sítě GSM či CDMA. Některé modely totiž podporují pouze GSM sítě, popřípadě pouze CDMA, samozřejmě jsou ale i takové modely, které podporují oba tyto typy mobilní sítě. Avšak vzhledem k tomu, že GSM a CDMA využívají 2G a 3G, tak už se v současné době nejedná o velký problém. 2G už se v dnešní době prakticky nevyužívá a 3G bude během krátké doby pohřbeno také. Co se týče nejnovější sítě 5G, tak pomocí modelového čísla u iPhonů 12 a 13 můžete zjistit, zdali jsou schopné pracovat se sítí 5G mmWave. Ta je k dispozici například u iPhonů, které zakoupíte v USA.

Jaké jsou rozdíly mezi evropskou a čínskou základní deskou iPhone

Dnes tu ale nejsme od toho, abychom si povídali pouze o mobilních sítích – ve finále už to ani není podstatné, protože jak už jsem zmínil, tak 2G a 3G sítě jednoduše vymírají a u těch novějších už omezení jednoduše nejsou. To znamená, že ať si koupíte iPhone kdekoliv na světě, tak minimálně 4G (LTE) a případně 5G budete moci využívat všude. Je ale nutné zmínit, že u mobilních sítí veškeré rozdíly nekončí. Existuje totiž několik dalších drobností, ve kterých se jednotlivé varianty modelu mohou od sebe lišit. Konkrétně můžete spatřit rozdíly mezi evropskou (globální) verzí a verzí iPhonu pro Čínu. Kde se tyto odlišnosti nachází?

To, že máte v ruce iPhone, který byl pořízen v Číně, zjistíte jednoduše tak, že přejdete do Nastavení. Jableční mazáci si hned na první pohled všimnou, že zde prostě není něco v pořádku. Konkrétně je u čínských modelů v Nastavení jinak pojmenovaná kolonka pro bezdrátové připojení k síti. Všichni tuto kolonku známe pod názvem Wi-Fi, kdežto u čínského modelu se nachází WLAN. Oba tyto pojmy se od sebe liší, pro uživatele jako takového se však u iPhonů jedná o jedno a to samé. Jen pro upřesnění, WLAN znamená Wireless LAN a slouží k propojení 2 a více zařízení pomocí této technologie, Wi-Fi pak znamená Wireless Fidelity, což je technologie bezdrátového přenosu. Po stránce funkčnosti zde neexistují žádné rozdíly.



Další odlišnost můžete najít v případě, že kolonku WLAN rozkliknete. Pokud sjedete o kousek níže, tak si můžete všimnout kolonky Aplikace využívající WLAN a mobilní data. V této sekci si jednoduše můžete zobrazit všechny aplikace, které mohou využívat bezdrátové připojení a mobilní data. V případě potřeby je možné přístup zakázat. Pokud na takovém iPhonu s WLAN nainstalujete nějakou aplikaci a poprvé ji spustíte, tak vás kromě přístupu k fotkám, kontaktům apod. musí aplikace požádat právě také o povolení přístupu k WLAN a mobilním datům. Jedná se tedy o jakousi funkci navíc. Kromě toho se v této sekci nachází ještě funkce WAPI, což je čínský národní standard pro WLAN, který mimo Čínu nevyužijete.

Pomocí výše uvedeného způsobu můžete tedy jednoduše zjistit, zdali máte iPhone, který je původem z Číny, anebo nikoliv. Opět bych ale chtěl podotknout, že po stránce funkčnosti není mezi čínským jablečným telefonem a evropským (globálním) žádný rozdíl. Ve skutečnosti jde opravdu pouze o přejmenovanou kolonku, společně s dodatečnou funkcí, kdy musíte aplikacím povolovat přístup k síti.