5 věcí, kterých bychom se měli dočkat u iPhone 14 (Pro)

Představení aktuálně nejnovějšího iPhonu 13 (Pro) jsme se dočkali teprve před pár měsíci. Jak už to ale bývá zvykem, tak už nyní je jablečný svět plný různých zpráv, úniků a dalších informací o budoucí generaci jablečných telefonů, tj. o iPhonu 14 (Pro). U tohoto modelu očekáváme hned několik výrazných změn, ze kterých bychom si mohli tzv. sednout na zadek – tedy pokud s nimi Apple opravdu přijde. Prozatím to ale podle informací vypadá velice slibně. A na co všechno bychom se vlastně měli těšit? 5 základních věcí si řekneme v tomto článku.

Ú Úvod 1 Zmenšení či odstranění výřezu 2 Bez varianty mini 3 Tenčí fotomodul 4 Bohaté hardwarové vybavení 5 Vylepšení kamery Další stránka Stránka 0 / 5