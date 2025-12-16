Únik odhaluje detaily skládacího iPhonu. Apple má jít cestou tenkého těla a Touch ID

O skládacím iPhonu se mluví už roky, ale až teď to začíná skutečně vypadat, že Apple má konečně jasno v tom, jak by jeho první ohebný telefon měl vypadat. A co víc, vývoj této novinky běží dle všeho na plné obrátky. Čerstvé informace o ní přinesl před pár hodinami i známý leaker vystupující na čínské síti Weibo pod přezdívkou Digital Chat Station. Ten tvrdí konkrétně to, že Apple pracuje na zařízení s několika zásadními konstrukčními novinkami.
Podle leakerových informací má jít o takzvaný „wide foldable“, tedy horizontálně orientovaný skládací telefon ve stylu knihy, podobně jako dnes nabízí například řada Galaxy Z Fold. Apple se má v tomto případě výrazně soustředit na co nejtenčí konstrukci, což se údajně promítlo do několika klíčových rozhodnutí ohledně hardwaru.
Jedním z nejzajímavějších detailů je návrat Touch ID, tentokrát v podobě čtečky otisků prstů umístěné v bočním tlačítku. Apple se má záměrně vyhnout jak Face ID, tak i ultrazvukové čtečce otisků pod displejem, protože obě technologie by zabíraly příliš mnoho místa a komplikovaly snahu o co nejštíhlejší tělo zařízení. Tenkost má tedy tentokrát mít přednost před technologickou okázalostí.
Fotogalerie
Velká pozornost má být věnována také pantu. Ačkoliv leaker nezachází do technických detailů, popisuje jej jako „velmi silný“, což zapadá do dlouhodobých spekulací, že Apple chce u skládacích zařízení minimalizovat viditelný ohyb displeje a zároveň zajistit maximální odolnost. Právě panty jsou totiž u ohebných telefonů jedním z nejčastějších terčů kritiky. Aktuální inženýrský prototyp má podle úniku nabídnout vnitřní displej o úhlopříčce 7,58“. Zajímavostí je použití poddisplejové přední kamery, tedy technologie, kdy je kamera ukryta přímo pod panelem a není viditelná, dokud se nepoužívá. Díky tomu by vnitřní obrazovku neměl narušovat žádný výřez ani průstřel.
Vnější displej má mít úhlopříčku 5,25“ a počítá se zde s průstřelem pro selfie kameru, řešeným technologií HIAA, která minimalizuje neaktivní plochu kolem otvoru. Otázkou však zůstává, jak se Apple postaví k Dynamic Islandu, jelikož zatím není jasné, zda se objeví na jednom z displejů, nebo zda jej skládací iPhone úplně vynechá.
Na zadní straně má zařízení nabídnout dvojici 48Mpx fotoaparátů, přičemž leaker zmiňuje „velkou základnu“, což naznačuje použití fyzicky větších senzorů, nikoliv jen honbu za čísly v tabulkách. To by odpovídalo dlouhodobé filozofii Applu, který se v posledních letech soustředí spíš na kvalitu snímačů než na samotné rozlišení. První jablečná skládačka by tedy měla fotit dost možná stejně dobře jako jeho klasické modely, což je rozhodně pozitivní. Jelikož však svět od představení telefonů dělí ještě poměrně dost času, protože se s odhalením počítá až na podzim příštího roku, může se ještě leccos změnit.