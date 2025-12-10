První ohebný iPhone bude hit! Ostatním výrobcům vypálí rybník

Ačkoliv jsou ohebné telefony z dílny androidích výrobců na trhu již relativně dlouho, až nástup prvního ohebného iPhonu má z tohoto segmentu udělat uživatelský hit. Tvrdí to alespoň analytici z IDC, podle který má iPhone Fold ve svém prvním roce roce ukořistit přes 22 % všech prodaných kusů ohebných telefonů a rovnou třetinu tržeb celého segmentu. A to i přes vysokou cenu.
Ačkoliv se má cena novinky v základu podle analytiků pohybovat kolem 2400 dolarů, IDC věří, že zrovna Apple si může takový luxus dovolit. Stejně jako v minulosti totiž bývá katalyzátorem toho, že se z něčeho technologického stane něco masového a zdá se, že se počítá s tím, že to u skládaček nebude jiné. IDC proto očekává, že rok 2026 přinese celému segmentu růst kolem třiceti procent, a to hlavně díky Applu, byť svou roli sehraje i nový Galaxy Z Trifold. Jenže i kdyby ostatní výrobci přinesli sebelepší inovace, iPhone Fold bude přirozeně tím, na co se bude upírat nejvíce pozornosti.
Fotogalerie
Ačkoliv Apple samozřejmě zatím žádné detaily neprozradil, podle dosavadních úniků se počítá s knižní konstrukcí, která se otevírá horizontálně, a po rozevření nabídne displej zhruba o velikosti iPadu mini. V zavřeném stavu má mít zařízení kolem 5,5“, otevřením se pak rozvine na úctyhodných 7,8“. Jablečná premiéra mezi skládačkami navíc údajně cílí na věc, která dodnes trápí i ty nejlepší konkurenty – konkrétně na viditelný proužek v místě ohybu. Apple má mít totiž hotové řešení s výrazně zesíleným kloubem, který by měl ohyb eliminovat natolik, že ji už nebude prakticky vidět.
Co se pak týče premiéry této novinky, dočkat bychom se jí měli na podzim 2026, kdy první ohebný iPhone dorazí po boku iPhonu 18 Pro. A aččkoliv se ani poté skládačky pravděpodobně nestanou mainstreamem v počtu prodaných kusů, jejich význam na trhu bude růst a to nejen kvůli cenám, které jsou několikanásobně vyšší než u běžných smartphonů. Nechme se tedy překvapit, jak moc skutečně Apple trhem zahýbá.