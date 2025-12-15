První ohebný iPhone způsobí na mobilním trhu zemětřesení!

Svět ohebných smartphonů zažije podle analytiků z Countepoint Research v příštím roce solidní zemětřesení, které zapříčiní z velké části představení prvního ohebného iPhonu. Právě příchod „iPhonu Fold“, jak se novince v kuloárech přezdívá, má totiž být hlavním motorem očekávaného 46% meziročního růstu dodávek skládacích panelů jejich výrobci. Ostatně, Apple už má údajně co nevidět začít odebírat první displeje, podle čeho analytici soudí, že tím znovu rozproudí segment, který v posledních letech sice rostl, nikoliv však nějak rapidně.
Fotogalerie
První skládací iPhone má mít vnější displej pro běžné používání a po otevření nabídnout větší vnitřní panel připomínající iPad mini. Konstrukčně tedy půjde o zařízení „knižního typu“ á la Samsung Galaxy Z Fold. Counterpoint dokonce tvrdí, že právě tento formát si v roce 2026 definitivně upevní dominantní pozici, zatímco vícekloubové experimenty typu Galaxy Z TriFold zůstanou jen v nízkých jednotkách procent trhu. Stejně tak nejspíš upadnou v zapomnění i moderní „véčka“ ve formě Z Flipů. Nejedná se však o žádní překvapení. Analytici totiž tvrdí, že Samsung už v druhé polovině letošního roku poprvé prodal více modelů Z Fold než Z Flip, což naznačuje, že uživatelé začínají čím dál víc sázet na produktivitu a tabletový komfort. Zdá se tedy, že nás čekají opravdu zajímavé časy s velkými skládačkami, u kterých bude klíčové nejen to, kolik stojí, ale co vše dokáží uživatelům nabídnout.