Zavřít reklamu

První ohebný iPhone způsobí na mobilním trhu zemětřesení!

iPhone
Jiří Filip
0

Svět ohebných smartphonů zažije podle analytiků z Countepoint Research v příštím roce solidní zemětřesení, které zapříčiní z velké části představení prvního ohebného iPhonu. Právě příchod „iPhonu Fold“, jak se novince v kuloárech přezdívá, má totiž být hlavním motorem očekávaného 46% meziročního růstu dodávek skládacích panelů jejich výrobci. Ostatně, Apple už má údajně co nevidět začít odebírat první displeje, podle čeho analytici soudí, že tím znovu rozproudí segment, který v posledních letech sice rostl, nikoliv však nějak rapidně.

foldable smartphone half open foldable smartphone half open
foldable smartphone open foldable smartphone open
foldable smartphone upright foldable smartphone upright
foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone side view foldable smartphone side view
foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone black background foldable smartphone black background
foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone side view foldable smartphone side view
foldable smartphone upright foldable smartphone upright
foldable smartphone camera angle foldable smartphone camera angle
foldable smartphone camera detail foldable smartphone camera detail
foldable smartphone reflection foldable smartphone reflection
foldable smartphone camera closeup foldable smartphone camera closeup
Vstoupit do galerie

První skládací iPhone má mít vnější displej pro běžné používání a po otevření nabídnout větší vnitřní panel připomínající iPad mini. Konstrukčně tedy půjde o zařízení „knižního typu“ á la Samsung Galaxy Z Fold. Counterpoint dokonce tvrdí, že právě tento formát si v roce 2026 definitivně upevní dominantní pozici, zatímco vícekloubové experimenty typu Galaxy Z TriFold zůstanou jen v nízkých jednotkách procent trhu. Stejně tak nejspíš upadnou v zapomnění i moderní „véčka“ ve formě Z Flipů. Nejedná se však o žádní překvapení. Analytici totiž tvrdí, že Samsung už v druhé polovině letošního roku poprvé prodal více modelů Z Fold než Z Flip, což naznačuje, že uživatelé začínají čím dál víc sázet na produktivitu a tabletový komfort. Zdá se tedy, že nás čekají opravdu zajímavé časy s velkými skládačkami, u kterých bude klíčové nejen to, kolik stojí, ale co vše dokáží uživatelům nabídnout. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.