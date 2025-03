Cena chystaného skládacího iPhonu vám vyrazí dech

O tom, že by Apple měl přijít s vlastním skládacím smartphonem, se mluví již poměrně dlouho. Otázkou ani tak není „zda“, jako spíš „kdy“. Mnozí se také samozřejmě ptají „za kolik“ – a právě o tomto tématu pojednává náš dnešní článek.

Podle analýzy, kterou dnes zveřejnil britský bankovní dům Barclays, by cena prvního skládacího iPhonu mohla začínat na astronomických 2 300 dolarech, což by tento model učinilo nejdražším iPhonem v historii. Pokud by se tato cena potvrdila, znamenalo by to, že skládací iPhone by byl téměř dvakrát dražší než iPhone 16 Pro Max, jehož cena začíná na 1 199 dolarech, v Česku pak na 35 990 Kč.

Jak ovlivní cena poptávku?

Tento odhad ceny sdílel analytik Tim Long po nedávné cestě do Asie, kde se jeho tým setkal s výrobci hardwaru. Podle něj se v dodavatelském řetězci stále častěji mluví o tom, že skládací iPhone by mohl být uveden na trh v období mezi koncem roku 2026 a začátkem roku 2027. I přesto, že se očekává vysoká cena, Long se domnívá, že by tato cena mohla mít výrazný dopad na objem prodeje.

Kuo dále uvedl, že skládací iPhone by měl disponovat 7,8″ vnitřním displejem a 5,5″ vnějším displejem, dvěma zadními kamerami, jednou přední kamerou, tlačítkem Touch ID namísto Face ID a vysoce výkonnou baterií. Očekává, že při rozloženém stavu bude zařízení tenké pouze 4,5 mm, zatímco při složeném stavu by jeho tloušťka měla být mezi 9 a 9,5 mm. Kuo také odhaduje, že obal bude vyroben z titanu, zatímco pant použije kombinaci titanu a nerezové oceli. Podle Kuova odhadu by měl skládací iPhone vstoupit do masové výroby ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026.