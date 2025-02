Na internet unikly údajné technické specifikace prvního ohebného iPhonu! Co na ně říkáte?

První zajímavou informací je to, že se má skládací iPhone otevírat horizontálně, tedy de facto jako kniha nebo Galaxy Z Fold od Samsungu, díky čemuž by tak měl ve výsledku nabídnout i pořádně velký displej po rozložení. Zprávy z loňska přitom hovořily o tom, že by se Apple raději vydal cestou „véčkového“ iPhonu á la Samsung Galaxy Z Flip, který by byl po složení miniaturním čtverečkem, zatímco po rozložení plnohodnotným smartphonem. Možná se tedy jeho vize změnily.

Co se týče velikosti, po otevření by měl ohebný iPhone nabídnout údajně obrazovku o úhlopříčce srovnatelné se dvěma 6,1“ iPhony položenými vedle sebe – dostat bychom se tedy měli zhruba na 7,5“. Ve vývoji má však být i zařízení se 12“ úhlopříčkou, avšak jedna by se mělo v tomto případě spíše o ohebný iPad, který by měl dorazit později. A co víc, ve hře má být údajně i ohebný MacBook, který by měl spolu s iPadem dorazit v roce 2027.

Extrémně zajímavě se pak jeví zejména tloušťka, která by měla být v rozloženém stavu údajně pouhých 4,6 mm a ve složeném pak 9,2 mm. Právě tenkost vyvolává ve výsledku i největší spekulace o tom, zda se uniklé technické specifikace zakládají na pravdě. Vždyť Galaxy Z Fold nabízí po rozložení tloušťku 5,6 mm a iPad Pro coby v současnosti nejtenčí Apple produktu je na 5,1“ a to navíc bez jakéhokoliv kloubového mechanismu, který tloušťku navyšuje. Pokud se ale Applu skutečně povede dostat se na 4,6 mm, bude to znamenat opravdovou senzaci.

Displej pro ohebný iPhone má Applu dodat Samsung, zřejmě pak v kombinaci s LG. I u klasických iPhonů totiž Apple odebírá displeje od vícero dodavatelů a nebylo by proto absolutně překvapivé, kdyby se vydal stejnou cestou i zde, budou-li displeje dodavatelů splňovat jeho technické požadavky a kritéria ohledně kvality. Do displeje pak bude skryta ultratenká přední kamera. Na zádech nasadí Apple duální fotomodul v klasickém složení širokoúhlý – ultraširokoúhlý objektiv.

Telefon má být napájen dvěma bateriemi ve speciálním nerezovém pouzdře, které by mělo zajišťovat skvělý odvod tepla a tedy minimalizovat případné přehřívání. Součet kapacity těchto baterií pak má být solidních 5000 mAh, což by mělo iPhonu postačit na jeden bezproblémový den provozu. Co se pak týče termínu představení, ten je naplánován na podzim 2026, avšak vzhledem k tomu, kolik zvěstí o příchodu novinky jsme již slyšeli v minulosti, je samozřejmě třeba veškeré podobné termíny brát s rezervou.