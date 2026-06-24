Skládací iPhone je zase o krok blíže. Samsung získal od Applu povolení k masové výrobě displejů

Přípravy na revoluční skládací iPhone nabírají na plných obrátkách. Jihokorejská společnost Samsung Display totiž obdržela od Applu oficiální schválení k zahájení produkce OLED panelů určených právě pro tento dlouho očekávaný ohebný iPhone. Podle nejnovějších zpráv z dodavatelských řetězců již Samsung pro tyto účely zprovoznil část svých specializovaných linek ve Vietnamu, aby stihl včas odbavit úvodní objednávku na přibližně tři miliony kusů panelů, které má Apple obdržet ještě letos.
Získání takového schválení není pro dodavatele vůbec jednoduché. Apple totiž požaduje, aby partner prokázal stoprocentní kvalitu finální montáže a stabilitu sériové výroby, přičemž minimální hranice pro úspěšnost výtěžnosti (yield rate) je nastavena na velmi přísných 70 %. Samsung Display však tuto laťku pohodlně překonal. V závěrečných testech totiž dosáhl úspěšnosti přesahující 80 %. Na základě exkluzivní tříleté smlouvy se tak stane výhradním dodavatelem ohebných panelů, což znamená, že Apple po celou tuto dobu nebude odebírat ohebné OLED obrazovky od nikoho jiného.
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Špičková technologie a obří kapacita
Kompletní zpracování, které zahrnuje osazení řídicích obvodů, flexibilních tištěných spojů a ochranných prvků před závěrečnou kontrolou a expedicí, probíhá v onom vietnamském závodě. Ten disponuje zhruba 80 výrobními linkami, z nichž je v současnosti aktivních asi 50. Čili továrna má dostatečnou rezervu pro případné navýšení výroby. Nové panely budou využívat pokročilou technologii CoE (Color Filter on Encapsulation), která zcela odstraňuje polarizační vrstvu a barevný filtr nanáší přímo na zapouzdřovací vrstvu displeje. V kombinaci s nejnovější sadou materiálů Samsung M16 OLED se uživatelé mohou těšit na výrazně vyšší jas, věrnější podání barev, delší životnost a mnohem nižší spotřebu energie.
Co o skládacím iPhonu víme?
První ohebný smartphone s logem nakousnutého jablka by měl podle dosavadních úniků nabídnout velký vnitřní displej s úhlopříčkou 7,8 palce, který po zavření doplní menší 5,5palcová vnější obrazovka. Zajímavou změnou má být návrat k biometrickému ověřování Touch ID, které dostane přednost před současným Face ID. O nekompromisní výkon se postará chystaný procesor Apple A20 v kombinaci s vlastním síťovým modemem Apple C2. Jelikož půjde o technologický vrchol nabídky a zcela novou kategorii zařízení, prémiová bude také jeho cenovka, která by měla v základu startovat kolem hranice 2 000 dolarů.