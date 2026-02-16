3 hlavní vylepšení, které přinese nový 5G modem Applu na iPhone 18 (Pro)

Podle nových informací u modelů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max nasadí Apple vlastní modem C2. A opustí tak 5G řešení od Qualcommu, které stále využívá například iPhone 17 Pro. Nová generace modemu má přinést tři klíčové benefity v podobě delší výdrže, vyšší ochrany soukromí a lepší chování v přetížených sítích.
Delší výdrž díky hlubší integraci
Jedním z největších přínosů vlastního řešení je energetická efektivita, což bylo patrné už u modemů C1 a C1X. Díky úzké integraci mezi iOS a vlastním hardwarem dokáže Apple optimalizovat komunikaci mezi procesorem a modemem efektivněji než při použití externího řešení.
Očekává se, že C2 v tomto trendu bude pokračovat. Přestože Apple dosud nezveřejnil konkrétní čísla týkající se úspor energie u C1 a C1X, výsledek se projevil například u iPhone 16e, iPhone Air či iPad Pro M5. Pokud navíc iPhone 18 Pro nabídne větší baterii než jeho předchůdce, kombinace s modemem C2 by mohla posunout výdrž na další úroveň.
Vyšší soukromí díky funkci Limit Precise Location
S příchodem iOS 26.3 Apple představil funkci „Limit Precise Location“, která je dostupná pouze na zařízeních s vlastním modemem. Tato volba omezuje přesnost lokalizačních dat, která má mobilní operátor k dispozici. V praxi to znamená, že operátor může určit pouze přibližnou oblast, například čtvrť, nikoli konkrétní adresu. Funkce přitom nemá vliv na kvalitu signálu ani uživatelský komfort. Po boku iPhonu Air, iPhonu 16e a iPadu Pro M5 by se tak i iPhone 18 Pro měl zařadit mezi zařízení s vyšší úrovní ochrany soukromí na úrovni mobilní sítě.
Lepší výkon v přetížených sítích
Další výhodou vlastního modemu je schopnost lépe reagovat na přetížení sítě. Procesor řady A může modemu signalizovat, která data jsou časově nejcitlivější, a dát jim prioritu před ostatními přenosy. Pro uživatele to znamená svižnější odezvu i v situacích, kdy je síť zahlcená.
Já osobně jako největší benefit vnímám vyšší výdrž baterie. Ačkoli si u svého 15 Pro nemohu na výdrž stěžovat, vždy by mohla být lepší. Pokud se ale Applu povede vytvořit nový 5G modem skutečně superúsporný, což se následně projeví i na výdrži baterie, věřím, že by se mohlo jednat o argument, který by k přechodu přesvědčil i mě.