Apple chystá revoluci v připojení iPhonů. iPhone 18 Pro má zvládnout internet přes satelit bez signálu

Apple se podle všeho chystá udělat další velký krok v oblasti konektivity iPhonů a to už letos na podzim. Tvrdí to alespoň spolehlivý čínský leaker vystupující pod přezdívkou Fixed Focus Digital, podle kterého připravovaný 5G modem Apple C2, který by měl letos debutovat v iPhonech 18 Pro, nabídne podporu 5G satelitního připojení. Jinými slovy, iPhone by se v budoucnu mohl připojit k internetu přes satelit, a to bez nutnosti spoléhat se jen na klasické mobilní sítě.
Nejde přitom o úplně první zvěsti, které na toto téma slyšíme. Už loni na podzim reportér Wayne Ma z The Information tvrdil, že Apple plánuje podporu 5G sítí, které nejsou vázané na pozemní infrastrukturu, což v praxi znamená právě satelity. Podle jeho zdrojů by to iPhonům umožnilo plnohodnotný přístup k internetu přes satelitní síť, což by ve výsledku znamenalo zásadní zlepšení pokrytí. V listopadu pak tuto informaci potvrdil reportér Mark Gurman z Bloombergu, který od svých zdrojů též slyšel o možnosti připojení k 5G sítím přes satelity.
Aktuální únik je zajímavý hlavně tím, že poprvé přímo spojuje podporu NR-NTN s modemem C2 jako technickou specifikací. A pokud se tyto zvěsti potvrdí, znamenalo by to, že Apple své vlastní modemy posouvá výrazně dál než dosavadní generace C1 a C1X a hlavně pak opravdu rychle. Dříve se totiž spekulovalo maximálně tak o tom, že C2 by měl nabídnout například mmWave 5G a celkově se výkonem přiblížit modemům od Qualcommu, které Apple postupně nahrazuje vlastním řešením. Pokud se ale C2 naučí komunikovat přímo se satelity, znamenalo by to optikou Applu zásadní krok vpřed.
Satelity nejsou novinkou
Satelitní funkce Applu dnes známe především v podobě tísňového SOS, Zpráv přes satelit, funkce Najít a asistenčních služeb u silnic. Tyto možnosti jsou ale zatím dost omezené, jelikož fungují jen v určitých regionech a vyžadují poměrně jasný výhled na oblohu. Přechod k 5G satelitní konektivitě by naopak mohl znamenat zásadní rozšíření možností, potenciálně až k běžnému surfování na internetu bez klasického signálu.
Gurman navíc naznačil, že Apple pracuje i na dalších satelitních funkcích, jako je API pro vývojáře, satelitní Apple Mapy nebo podpora fotografií v satelitních zprávách. Zároveň se mluví o cíli odstranit nutnost mířit telefonem k obloze, takže by připojení mohlo fungovat i tehdy, když máte iPhone v kapse nebo jste uvnitř budovy. Je ale pravděpodobné, že většina těchto novinek je zatím ve fázi vývoje a nebude součástí první vlny 5G satelitní podpory.
Celý plán navíc závisí i na infrastruktuře partnerů, především společnosti Globalstar, jejíž satelity Apple dnes využívá. Ty by musely projít výraznou modernizací, aby zvládly vyšší nároky. Pokud se však úniky potvrdí, iPhone 18 Pro by mohl být prvním iPhonem, který nabídne skutečně výrazně posunuté satelitní možnosti. A to by byla změna, která by mohla zásadně ovlivnit způsob, jakým vnímáme dostupnost mobilního připojení kdekoliv na světě. Bude-li tedy vše dostupné i u nás, je na co se těšit.